Bebek bekleyenlerin yaptığı beş tatlı şey

Aşağı yukarı 9 ay süren hamilelik sürecinin öncesinde de belki de en az o kadar süren bir karar ve hamile kalma süreci vardır. Aileniz, yeni bir üyeye hazır mı? Çocuk sahibi olmak için yeterince özgüvene sahip misiniz? Bunların hepsi zaman alsa da, çocuk sahibi olduğunuzda bütün o günlerin nasıl geçtiğini düşünürsünüz. Peki hamile olduğunuzu ailenize ve arkadaşlarınıza nasıl duyurmalısınız?

Bunun için birçok yol vardır. Aileniz yakınınızda yaşıyorsa belki bir akşam yemeğinde onlara bu müjdeli haberi verebilirsiniz. Uzaktaki arkadaşlarınıza telefondan veya görüntülü konuşma aracılığıyla sürpriz yapabilirsiniz. Bu güzel haberi duyurmak için birçok yaratıcı yol da mevcut. Ne tarz bir yol izleyeceğiniz tamamen size kalmış.