Ev ve ofis satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Şehir hayatı bize farklı yaşam seçenekleri sunuyor. Şehirden uzaklaşmayı ve doğanın içinde olmayı seçenler için hayat biraz daha zorlaşıyor. Şehrin merkezinde kalmayı ve ulaşım kolaylığını tercih edenlerin öncelikli tercihi ise rezidanslar. Hem şehrin ve yaşamın merkezinde hem de şehrin keşmekeşinden uzak kalma imkanı sağlayan rezidanslar, sahip oldukları pek çok avantajla hayatı kolaylaştırmak için tasarlanıyor. Ancak, adına rezidans denen her proje sizi yanıltmasın. Eğer niyetiniz yeni bir yaşam kurmaksa, olmazsa olmaz şu 5 başlığa mutlaka dikkat edin…