Ev ve ofis satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Şehir hayatı bize farklı yaşam seçenekleri sunuyor. Şehirden uzaklaşmayı ve doğanın içinde olmayı seçenler için hayat biraz daha zorlaşıyor. Şehrin merkezinde kalmayı ve ulaşım kolaylığını tercih edenlerin öncelikli tercihi ise rezidanslar. Hem şehrin ve yaşamın merkezinde hem de şehrin keşmekeşinden uzak kalma imkanı sağlayan rezidanslar, sahip oldukları pek çok avantajla hayatı kolaylaştırmak için tasarlanıyor. Ancak, adına rezidans denen her proje sizi yanıltmasın. Eğer niyetiniz yeni bir yaşam kurmaksa, olmazsa olmaz şu 5 başlığa mutlaka dikkat edin…
Eğer hayatınızı kolaylaştırma kararı aldıysanız, bunun en önemli adımı yolda geçirdiğiniz vakitleri ailenize ayırabilme lüksüdür. Akşam şehrin merkezinde bir etkinliğe katılmak bir kabus değil elinizin altında bir zenginlik olmalıdır. Dolayısıyla şehrin öteki ucunda yükselen bir bina amaca hizmet etmez, siz siz olun rezidans alırken lokasyonuna dikkat edin ve şehrin merkezinde kalın…
Şehrin merkezinde kalmayı tercih etmeniz, sıkışık ve keyifsiz bir hayat sürmenizi gerektirmez.Rezidanslar zaten büyük şehirde yaşayanların en önemli sorunlarından biri olan otopark sorununu ortadan kaldırıyor ama her zaman araba kullanmak ve trafiğe girmek istemeyebilirsiniz. Ya da ailenizin herhangi bir üyesi mesela çocuklarınız farklı ulaşım imkanlarını kullanmak isteyebilirler. Satın almayı düşündüğünüz rezidansın örneğin metro gibi alternatif ulaşım imkanları sağlayıp sağlamadığına dikkat edin.
Rezidans yaşamı, kapalı bir kutuya sıkışmak değildir. Günümüz rezidans konsepti alıcısına açılan camlar ve hatta balkonlarla nefes alma, şehrin havasını soluma imkanı veriyor. Hatta bazı rezidanslar eşsiz bir şehir ya da doğa manzarası da sunarak, içinizdeki “doğaya yakın mı yaşasaydık?” sorusunu da alıp götürüyor. Evimizin kalemiz olduğu düşünülürse, siz iyisi mi gitmişken manzaraya da bakın…
Eğer söz konusu olan gayrimenkulse, değer kazanan yatırımların ortak özellikleri bellidir. Lokasyon, ulaşım, yeni ve modern bir proje olması, sosyal alanlar vs. Tüm bu saydıklarımızın yanı sıra yatırımların değer kazanmasını belirleyen en önemli şey günün tercihleridir. Rezidans projeleri akıllı bina olma özellikleri, concierge gibi hayatınızı kolaylaştıran hizmetleri, spor salonları, yüzme havuzları ve sosyal alanlarıyla günümüzün en tercih edilen yatırım araçlarından biridir, alıcısını pişman etmez.
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