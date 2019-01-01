Emlak anlayışının bambaşka bir boyut kazandığı günümüzde, birçok farklı yaklaşımı bir arada sunabilen konutlar ön plana çıkıyor. Hem yaşam açısından, hem de yatırım açısından daha nitelikli olan bu tarz konutların, herkesin takdirini toplayan belli başlı özellikleri var.

Yeni bir ev almak istediğinizde, ilk olarak hangi özelliklere dikkat edersiniz? Fiyatı, konumu ve ödeme koşulları gibi faktörler birçok insanın ilk önceliği olarak dikkat çekiyor. Fakat günümüzde sadece bu özelliklerle kalmayan ve daha ötesini talep eden bir konut anlayışı mevcut.