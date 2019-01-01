Emlak anlayışının bambaşka bir boyut kazandığı günümüzde, birçok farklı yaklaşımı bir arada sunabilen konutlar ön plana çıkıyor. Hem yaşam açısından, hem de yatırım açısından daha nitelikli olan bu tarz konutların, herkesin takdirini toplayan belli başlı özellikleri var.
Yeni bir ev almak istediğinizde, ilk olarak hangi özelliklere dikkat edersiniz? Fiyatı, konumu ve ödeme koşulları gibi faktörler birçok insanın ilk önceliği olarak dikkat çekiyor. Fakat günümüzde sadece bu özelliklerle kalmayan ve daha ötesini talep eden bir konut anlayışı mevcut.
Günümüzün emlak yıldızları, insanların birçok ihtiyacına aynı anda cevap verme amacıyla geliştirilen karma konut projelerinden oluşuyor. Bu projeler, evinizden çıktığınız anda ihtiyacınız olan her şeye çok kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Konut, rezidans, ofis ve alışveriş merkezinin tek çatı altında toplandığı karma projelerin, hayatınızı kolaylaştırmak dışında önemli bir özelliği daha var. Sahip olduğu değerler... Bu sayede yatırımınız, size hep daha fazla kazandıracak.
İnsan yaşamı için en büyük huzuru her zaman doğa vaat etmiştir. Bu durum İstanbul gibi büyük şehirlerde daha da önemli oluyor. Bu yüzden evinizin ya da ofisinizin yeşille iç içe olması, her zaman bir adım ilerde olmanız anlamını taşır. Şehrin kalabalığından arındığınız huzurlu bir ortam, hem size ekstra enerji sağlar, hem de ailenizle birlikte çok daha sağlıklı bir ömür geçirmenize sebep olur. Konut tercihinizde tabii ki birçok etken var. Fakat doğa ve yeşil, her zaman en önemli önceliklerden biri.
İstanbul'da yaşamayı hayallerinizin ötesine taşıyacak etkenlerden biri de eviniz ve işinizin bir bütün oluşturması. Bu bütünlüğe sahip olan insanlar günümüzde en değerli olan şeye sahip, yani zamana... Eviniz ve işiniz arasındaki mesafe ne kadar kısa olursa, sizin için o kadar iyi olacaktır. Bunu sağlamanın en etkili yolu ise, karma konut projeleri. Eviniz ve ofisinizin aynı projede yer aldığını düşünün, böylece yalnızca beş dakikada evden işe veya işten eve gidebilirsiniz. Kulağa çok hoş geliyor öyle değil mi?
Eroğlu Gayrimenkul, İstanbul’un merkezi Seyrantepe’deki karma projesi Skyland İstanbul’un son gözdesi Sky Residence’ı satışa sundu. “Residence’ın Ötesi” olarak tanımlanan proje, İstanbul'da ayrıcalıklı bir yaşan sürmek isteyenlere hitap ediyor. Sky Residence, sizi hayallerinizin ötesine taşıyacak birçok farklı özelliğe sahip. Ayrıca konut sahibi olmak isteyenlere “0” peşinat avantajı sunan projenin ödeme takvimi ise 2019 yılında başlıyor.
1+1’den 4+1’e kadar farklı ihtiyaçlara uygun daire seçenekleri sunan Sky Residence’ta dubleks kat seçeneği de sunan 4+1 daireler ferah teraslarıyla dikkat çekiyor. Sky Residence’ın 10.000m2 lik özel peyzaj alanı ise yeşili gündelik hayatın bir parçası haline getiriyor. Proje, oyun alanlarıyla da özellikle çocuklu aileler için konforlu bir yaşam sunuyor. Ayrıca Skyand İstanbul’da rezidans sahipleri, açık ve kapalı yüzme havuzundan concierge hizmetine, fitness ve wellness merkezine kadar pek çok sosyal imkândan diledikleri gibi yararlanabiliyor.
Sky Residence'ı özel kılan en önemli faktörlerden biri de eşsiz manzarası. İstanbul ve orman manzarasına sahip olan Skyland İstanbul projesi, ayrıca konumu ve içerdiği fonksiyonlar sayesinde benzersiz bir yaşam kolaylığı sağlıyor. Havaalanları, metro istasyonuna ulaşım kolaylığı, köprü ve ana yollara yakınlığı ile çatısı altında yaklaşık 15 bin kişiyi buluşturan ve yatırım değeri her geçen gün artan Skyland İstanbul, sakinlerine çok canlı bir yaşam vaat ediyor. Proje her geçen gün çehresi değişen ve prestij kazanan Seyrantepe bölgesinde, Türk Telekom Stadyumu’na komşu bir lokasyonda hayata geçiyor.
İstanbul'un gördüğü en özel residence'lardan biri olan Sky Residence, 10.000 m2 özel peyzaj alanı ve bahçe katıyla benzersiz bir yaşam alanı ortaya koyuyor. Ayrıca konum olarak Belgrad Ormanları'na çok yakın bir mesafede olan Sky Residence, hem havası hem de İstanbul'un en büyük doğal alanına yakınlığıyla dikkat çekiyor.
Sky Residence'da yaşamanın bir diğer ayrıcalığı ise, Skyland İstanbul çatısı altında bulunan Tower, Loft ve Flat ofisler... İstanbul’un merkezinde akılcı bir yatırım fırsatı sunan bu farklı ofis seçenekleri, benzersiz ödeme fırsatları sunuyor. Şehrin dört mevsimini iş alanlarına getirebilen ve orman manzarasıyla huzurlu bir iş yaşamı sunabilen Skyland İstanbul ofisleri sayesinde, Sky Residence'da sürdüreceğiniz yaşamınızı ofisinizi de evinizin yakınına taşıyarak taçlandırabilirsiniz.