HER KADININ BİLMESİ GEREKEN 5 GÜZELLİK SIRRI

Hayat çoğumuz için fazlasıyla yorucu olabiliyor. Böyle zamanlarda yorgun gözleri saklamak için tüm kadınlar göz altı kapatıcı kullanıyor. Bu hepimizin bildiği bir şey. Fakat bu noktada asıl önemli olan göz altı kapatıcısını nasıl sürdüğünüz. Eğer süngerle sürecekseniz, süngeri biraz ıslatıp nemli hâle getirmenizde fayda var. Böylece makyajınız daha doğal görünecektir.

Bu kapatıcılar güzelliğinize güzellik katacak