HER KADININ BİLMESİ GEREKEN 5 GÜZELLİK SIRRI

Güzelliğin göreceli olduğunu herkes bilir, kadınlar için bambaşka bir anlam taşıdığını da... Çünkü onlar koşullar ne kadar zor olsa da kendilerini iyi hissetmelerine sebep olacak dokunuşları çok iyi biliyor. Bu gerçek yüzyıllardır hiç değişmiyor. Şimdi kadınların güzelliğine güzellik katacak bazı sırları keşfedeceğiz.


PARFÜMÜNÜZÜN ETKİSİNİ ARTIRMANIN SIRRI

Çok güzel bir parfümünüz var ya da yeni bir parfüm kullanmaya başladınız. Parfümünüzden son derece memnunsunuz. Peki kokunuzun olabildiğince uzun bir süre sizinle birlikte olmasını istemez misiniz? Kim istemez ki! O halde parfüm sıkmadan önce boynunuza az miktarda vazelin sürün. Böylece parfümünüzün etkisi gün sonuna kadar sizinle olacaktır.


Size en uygun kokuyu seçin

KALICI RUJ İÇİN PUDRA ETKİSİ

Dudaklarınız yüz güzelliğinizin en önemli detaylarından biridir. Haliyle her kadının çantasında bir ruj bulunur. Peki rujunuzun gün boyu kalıcı olması için ne yapmak gerekiyor? Ruj sürdükten sonra dudaklarınızı peçete ile kapatıp üzerine transparan pudra sürmeniz, etkiyi fazlasıyla artıracaktır. Artık güne hazırsınız.


En güzel rujlar sizi bekliyor

SAÇLARINIZ İÇİN SİHİRLİ BİR DOKUNUŞ

Her kadın için zamanın fazlasıyla önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz. İş, ev, çocuklar derken birçok kadının kendine zaman ayırmak için daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Şimdi sırada kadınlara zaman kazandıracak bir ipucu var. Saçlarınızı havlu yerine kullanmadığınız bir tişörtle kurulamak... Çünkü tişört havludan daha fazla kurutucu özelliğe sahip. Denediğinizde farkı göreceksiniz.


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GÖZ ALTI İÇİN EN DOĞAL GÖRÜNÜM

Hayat çoğumuz için fazlasıyla yorucu olabiliyor. Böyle zamanlarda yorgun gözleri saklamak için tüm kadınlar göz altı kapatıcı kullanıyor. Bu hepimizin bildiği bir şey. Fakat bu noktada asıl önemli olan göz altı kapatıcısını nasıl sürdüğünüz. Eğer süngerle sürecekseniz, süngeri biraz ıslatıp nemli hâle getirmenizde fayda var. Böylece makyajınız daha doğal görünecektir.


Bu kapatıcılar güzelliğinize güzellik katacak

KİRPİKLERİNİZİ 'BEBEK PUDRASI' İLE GÜZELLEŞTİRİN

Uzun kirpik kıvrımları yüzyıllardır güzelliğin sırrı olarak biliniyor. Bu yüzden son sırada maskaranızla harikalar yaratmanızı sağlayacak bir ipucu bulunuyor. Kirpiklerinize hacim kazandırmak için bebek pudrasından yardım alabilirsiniz. Önce maskarayı bir kez uygulayın. Ardından kulak çubuğu ile kirpiklerinize bebek pudrasıyla dolgu yapın. En son tekrar maskara uygulamanız gerekecek. Kirpiklerinizdeki farklılığı hemen fark edeceksiniz.


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En kaliteli markaları en uygun fiyatlarla müşterilerine sunmayı misyon edinen Trendyol, 'Kozmetik Haftası'na özel indirimlerle kadınların güzelliğine güzellik katıyor.

Saç bakımından cilt bakımına, kapatıcıdan ruja kadar birçok ürüne Trendyol güvencesiyle indirimli fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
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