HER KADININ BİLMESİ GEREKEN 5 GÜZELLİK SIRRI

Güzelliğin göreceli olduğunu herkes bilir, kadınlar için bambaşka bir anlam taşıdığını da... Çünkü onlar koşullar ne kadar zor olsa da kendilerini iyi hissetmelerine sebep olacak dokunuşları çok iyi biliyor. Bu gerçek yüzyıllardır hiç değişmiyor. Şimdi kadınların güzelliğine güzellik katacak bazı sırları keşfedeceğiz.
Çok güzel bir parfümünüz var ya da yeni bir parfüm kullanmaya başladınız. Parfümünüzden son derece memnunsunuz. Peki kokunuzun olabildiğince uzun bir süre sizinle birlikte olmasını istemez misiniz? Kim istemez ki! O halde parfüm sıkmadan önce boynunuza az miktarda vazelin sürün. Böylece parfümünüzün etkisi gün sonuna kadar sizinle olacaktır.
Dudaklarınız yüz güzelliğinizin en önemli detaylarından biridir. Haliyle her kadının çantasında bir ruj bulunur. Peki rujunuzun gün boyu kalıcı olması için ne yapmak gerekiyor? Ruj sürdükten sonra dudaklarınızı peçete ile kapatıp üzerine transparan pudra sürmeniz, etkiyi fazlasıyla artıracaktır. Artık güne hazırsınız.
Her kadın için zamanın fazlasıyla önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz. İş, ev, çocuklar derken birçok kadının kendine zaman ayırmak için daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Şimdi sırada kadınlara zaman kazandıracak bir ipucu var. Saçlarınızı havlu yerine kullanmadığınız bir tişörtle kurulamak... Çünkü tişört havludan daha fazla kurutucu özelliğe sahip. Denediğinizde farkı göreceksiniz.
Hayat çoğumuz için fazlasıyla yorucu olabiliyor. Böyle zamanlarda yorgun gözleri saklamak için tüm kadınlar göz altı kapatıcı kullanıyor. Bu hepimizin bildiği bir şey. Fakat bu noktada asıl önemli olan göz altı kapatıcısını nasıl sürdüğünüz. Eğer süngerle sürecekseniz, süngeri biraz ıslatıp nemli hâle getirmenizde fayda var. Böylece makyajınız daha doğal görünecektir.
Uzun kirpik kıvrımları yüzyıllardır güzelliğin sırrı olarak biliniyor. Bu yüzden son sırada maskaranızla harikalar yaratmanızı sağlayacak bir ipucu bulunuyor. Kirpiklerinize hacim kazandırmak için bebek pudrasından yardım alabilirsiniz. Önce maskarayı bir kez uygulayın. Ardından kulak çubuğu ile kirpiklerinize bebek pudrasıyla dolgu yapın. En son tekrar maskara uygulamanız gerekecek. Kirpiklerinizdeki farklılığı hemen fark edeceksiniz.