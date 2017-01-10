Yeni Yılda Bunları Yapmayı Unutma

Yeni yıl, yeni planlar demek! Belki sevdiğinle geçireceğin tatil, belki de işinde atacağın yeni adımlar demek. Bu değişimlerin temeli ise gardırobun! Yeni yılın leriyle, 2017’ye girerken stilini belirle, tüm yılın planını hemen yapmaya başla.

Kurallar yıkılmak için vardır! Deneyimlerini değiştir, yenile, tazele! Birkaç fazla dakikayla haftanın planlarını yap. Kaliteye öncelik ver, miktara değil! Bunların hepsini yapmak için seni bekliyor!