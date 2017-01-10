Yeni Yılda Bunları Yapmayı Unutma

Yeni yıl, yeni planlar demek! Belki sevdiğinle geçireceğin tatil, belki de işinde atacağın yeni adımlar demek. Bu değişimlerin temeli ise gardırobun! Yeni yılın yeni trendleriyle, 2017’ye girerken stilini belirle, tüm yılın planını hemen yapmaya başla.
Kurallar yıkılmak için vardır! Deneyimlerini değiştir, yenile, tazele! Birkaç fazla dakikayla haftanın planlarını yap. Kaliteye öncelik ver, miktara değil! Bunların hepsini yapmak için Trendyol Alışveriş Festivali seni bekliyor!
İyi bir güne başlangıç için, iyi bir kahvaltı gereklidir. İyi bir kahve makinasından çıkmış kahveni yudumlarken, kızarmış ekmeklerinin keyfini çıkar. Lapa lapa yağan karın altında telefonunu kullanmak için eldivenini çıkarmana gerek yok. Dokunmatik ekran eldiveni ne güne duruyor?
Sanal Gerçeklik deneyimini yaşamak istiyorsan da sana uygun enfes şeyler var!
Yeni yıla giren herkesin mutlak ‘Yapılacaklar listesi’ fenomeni spor yapmaktır. Bunun için sana tam destek! Ayakkabı, şort, eşofman, body… Ne ararsan hepsi burada! Sen yeter ki sporunu aksatma!
Sen de hediye vermeyi, hediye almaya tercih edenlerden misin? Sevdiğin kişiye hediye vermenin keyfini sürmek için önünde sonsuz seçenekler mevcut! Enfes kol saatleri, ışıl ışıl takılar, kış sokak modasının en nadide örnekleri, güneş gözlükleri, aksesuarlar, yeni yıla özel hediyelik eşyalar… Hepsi sen ve sevdiklerin için burada!
Türkiye’nin lider moda e-ticaret sitesi Trendyol’da Alışveriş Festivali başladı! 2-10 Ocak tarihleri arasında yapacağız Alışveriş Festivali ile alışverişseverler yeni yıla mutlu ve keyifli bir şekilde girecek! Dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarını, sürpriz indirimlerle her gün 24 saatlik fırsatlarla satışa sunacak Trendyol’a girenler müthiş bir alışveriş deneyimi yaşayacak!
Trendyol kullanıcılarına özel 2-10 Ocak 2017 tarihlerinde sürecek festivalde, U.S. Polo, İnci, Koton ve daha birçok sevilen markanın her güne özel 24 saatlik başka hiçbir yerde ulaşamayacağın indirimleri olacak. 10 Ocak’a kadar sürecek festival kaçırılmayacak fırsatlarıyla doludizgin devam ediyor.
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