GEZGİNLER İÇİN 5 ADIMDA EKVADOR

Başkent deyince genelde insanların aklına tarihi yapılar, müzeler ve eğlence yerleri gelir. Ekvador'un başkenti Kito (Quito) ise ziyaretçilerine böylesine büyük bir şehirde doğa ile ne kadar iç içe olunabileceğini öğretiyor. Kito, başkent algınızı tamamen değiştirecek özelliklere sahip. Dağların arasına kurulan Kito'nun doğal yapısı sizi büyüleyecek. Şehrin ilgi çekici yerlerinden biri olan Museo del Banco Central'da Ekvador sanatını, tarihini ve kültürünü keşfedebilirsiniz. Ayrıca Güney Amerika'nın en büyük şehir parkı da Ekvador'da yer alıyor. 5.57 kilometrelik bir alana sahip olan bu parkta dağ bisikleti, yürüyüş ve koşu yapabiliyorsunuz. Parkın çoğu kısmı, patika yollar ve okaliptüs ağaçlarıyla kaplı. Bunların yanı sıra parkta çok sayıda heykel yer alıyor. Kito, özellikle doğal yapıya önem verenleri oldukça mutlu hissettirebilecek bir şehir. Ayrıca şehrin yakınında Pululahua adında bir aktif volkan bulunuyor.