GEZGİNLER İÇİN 5 ADIMDA EKVADOR

Bir ülke düşünün; bir yanında Büyük Okyanus, bir yanında Amazon ormanları olsun. Güneşin hiç eksik olmadığı, bir tarafından da And Dağları ile çevrilen bir ülke... Muhteşem sahilleri ve birbirinden lezzetli meyveleriyle mutlu ve güler yüzlü insanların ülkesi... Güney Amerika yolculuğumuzun ikinci durağında Ekvador var. Şimdi bu güzel ülkeye gidenlerin mutlaka gitmesi gereken 5 yeri sıralıyoruz. İlk olarak başkentten başlayacağız.
Başkent deyince genelde insanların aklına tarihi yapılar, müzeler ve eğlence yerleri gelir. Ekvador'un başkenti Kito (Quito) ise ziyaretçilerine böylesine büyük bir şehirde doğa ile ne kadar iç içe olunabileceğini öğretiyor. Kito, başkent algınızı tamamen değiştirecek özelliklere sahip. Dağların arasına kurulan Kito'nun doğal yapısı sizi büyüleyecek. Şehrin ilgi çekici yerlerinden biri olan Museo del Banco Central'da Ekvador sanatını, tarihini ve kültürünü keşfedebilirsiniz. Ayrıca Güney Amerika'nın en büyük şehir parkı da Ekvador'da yer alıyor. 5.57 kilometrelik bir alana sahip olan bu parkta dağ bisikleti, yürüyüş ve koşu yapabiliyorsunuz. Parkın çoğu kısmı, patika yollar ve okaliptüs ağaçlarıyla kaplı. Bunların yanı sıra parkta çok sayıda heykel yer alıyor. Kito, özellikle doğal yapıya önem verenleri oldukça mutlu hissettirebilecek bir şehir. Ayrıca şehrin yakınında Pululahua adında bir aktif volkan bulunuyor.
Yeni ülkeler ve şehirler tanımak herkes için başka türlü anlamlar taşır. Bazıları ülkelerin kültürel yapısını ve insanların yaşayış tarzını her şeyden daha fazla önemser. Sadece bir ülke keşfetmekle kalmaz, aynı zamanda bir kültürü ve insanlarını keşfeder. Eğer böyle biriyseniz, Kito'da amazon yaşamına tanıklık etmek için bir adım atabilirsiniz. Doğa ile iç içe yaşayan insanların hayatlarını deneyimlemek isteyenler için düzenlenen turlar bulunuyor. Mesela hâlâ doğal ortamlarda yaşayan Kızılderililerle tanışmanız mümkün. Hayatınızın en farklı deneyimi Ekvador'da sizi bekliyor.
Ekvador'daki ikinci durağımız Güney Amerika'nın rüya gibi kentlerinden biri olan Banos... Bu şehrin en bilinen özelliklerinden biri dünyanın sonundaki salıncak. Bu salıncakta sallananlar yüksekliğe meydan okuyor. Bir ağaç eve iplerle bağlı olan salıncak muazzam bir manzaraya sahip. Sallanırken 2,660 metre yükseklikten aşağı bakıyorsunuz. Muhteşem bir doğal dokuyu izlyeceğiniz bu ortamda kendinizi bulutların üzerinde uçuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Dünyanın sonundaki salıncağı deneyimlemek için cesur biri olmanızı belirtmekte fayda var.
Banos, özellikle macera tutkunu gezginler için cennet gibi bir yer. Bir yanardağın eteğinde yer alan bu şehir, doğa sporu tutkunlarının asla unutamayacağı güzellikler sunuyor. Üstelik yılın her ayı güzel olan iklimi sayesinde kendinizi sınırlandırmanıza gerek yok. Kito'nun 3.5 saat uzağında yer alan Banos, adını yanardağların etkisiyle ortaya çıkan termal sulardan alan bir şehir. Bu şehirde muhteşem doğanın tadını çıkarabilir, şahane ekstrem sporu deneyimleri yaşayabilirsiniz. Banos'un doğası sizi maceraya çağırıyor.
Listemizin sonunda tarih tutkunlarını etkisi altına alacak bir Ekvador şehri var. Cuenca, Ekvador'un en tarihi şehirlerinden biri. Bu şehirde klasik eski Latin Amerika'ya dair tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel manzaralar bulunuyor. Şehir ortasından geçen bir nehirle ikiye bölünüyor. Akşamları şehrin gençleri soluğu bu nehrin kenarında alıyor. Quito, Banos ve Cuenca, hepsi de konaklama alternatifleri açısından zengin yerler. Bu şehirlerde bütçenizi zorlamayacak ve kendinizi rahat hissedebileceğiniz birçok alternatif var. Eğer sırtınızda çadırınız varsa, zaten Ekvador'un her yeri sizin.