1925 yılında doğan Margaret, beş kız kardeşiyle birlikte kalabalık ve hareketli bir evde büyüdü. II. Dünya Savaşı sırasında İskoçya'nın Inverness bölgesinde NAAFI’de görev aldı ve savaş sonrasında muhasebe alanında çalışmaya devam etti.

New York Post'ta yer alan habere göre; Margaret, 1947 yılında Bill Cameron ile evlendi ve birlikte beş çocuk yetiştirdiler. Hayatlarını Glasgow'da sürdüren çift, mutlu bir aile kurarak torunları, torun çocukları ve hatta torunlarının çocuklarıyla geniş bir aileye sahip oldu.

58 yaşında emekli olan Margaret, iki yıl sonra dans kulüplerine katılmaya başladı. Doğu Kilbride’deki Kırmızı Geyik Topluluk Merkezi’nde her hafta dans etti ve bu hobisini tam 30 yıl boyunca sürdürdü. Aynı zamanda kulübün resmi kayıt memurluğunu üstlendi ve yönetim kurulunda yer aldı.

Ailesiyle birlikte pandomim izlemeyi, sinemaya gitmeyi ve müzikaller seyretmeyi seven Margaret, 100 yaşına ulaşmanın kendisini hâlâ genç hissettirdiğini söyledi. “En güzel an, torunlarımı ve onların çocuklarını görmekti. Kendimi 100 yaşında gibi hissetmiyorum!” dedi.

Gençlere borca girmemeleri konusunda öğüt veren Margaret, uzun ömrünün sırrını da paylaştı. Margeret, “Her sabah yediğim yulaf lapası ve dans!” Ayrıca mutluluğun ve iyi bir ailenin de uzun bir yaşam için vazgeçilmez olduğunu ekledi.