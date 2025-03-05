Danimarkalı bir tüccar olan Lars Emil Bruun’un (1852-1923), yaşamı boyunca biriktirdiği ve 70 milyon İsviçre Frank’ı değer biçilen "para koleksiyonu" satışa çıkıyor.

Zürih’teki lüks otel Baur au Lac'ın müzayede salonunda, 13-16 Mart günü 550 değerli İskandinav altın ve gümüş parası satışa çıkacak. Müzayede evi Stack's Bowers'ın düzenlediği açık artırmadan yaklaşık 10 milyon Frank bekleniyor.

100 YIL SONRAYA VASİYET ETTİ

Bruun’un, "Yok olma tehlikesi halinde, Danimarka ulusal koleksiyonu için acil durum rezervi olmasını", yoksa ölümünden 100 yıl sonra satılmasını ve paranın torunlarına verilmesini vasiyet ettiği paralarla ilgili süre Eylül 2023’te sona erdi.

20 binin üzerindeki değerli paranın bulunduğu, bazılarının 14 ve 15. yüzyıldaki Danimarka krallarına ait olan koleksiyonun küçük bir kısmı satıldı.

Bir Danimarka kralı olan Kral Hans’a ait bir altın para 1.33 milyon İsviçre Frank’ına alıcı buldu. Koleksiyonun ilk parçası geçen yıl eylül ayında Danimarka’daki açık artırmada 14,6 milyon Frank’a satılmıştı.