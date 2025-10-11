Genel Müdür Ümit Önal’ın 14 ayrı koltuğu var. Önal’ın ünvanlarından bazıları: TT Mobil İletişim, ve TTNET Genel Müdürü, Net Ekran, TTES Elektrik, TT Ödeme-Destek-Finansman Hizmetleri, TT Ventures, TTG Finansal Teknolojiler, Netsia lnc (USA), 11818 Müşteri Hizmetleri AŞ’de de Yönetim Kurulu Başkanı. Türk Telekom’da yönetim kurulu üyelerine aylık 140 bin TL ödeniyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Birden fazla yönetim kurulu ve komiteden maaş alıyorlar” dedi.

BOL KESEDEN GÖREV

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da TT Yönetim Kurulu Üyesi ve Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, Ücret Komitesi, Erişim Altyapı Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor. Bakan Yardımcısı Enver İskurt da TT Yönetim Kurulu Üyesi ve TTNET Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda oturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Genel Müdürü Deniz Yılmaz da TT Yönetim Kurulu Üyesi ve İhracatı Geliştirme AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. AKP Sivas eski Milletvekili Selim Dursun da TT Yönetim Kurulu ve şirketin Denetim- Kurumsal Yönetim Komitesi’nde bulunuyor.

“Kamu vicdanı yaralanıyor”

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, ‘Türk Telekom ve bağlı şirketlerde aynı isimlerin onlarca koltukta oturuyor, kamu vicdanı yaralanıyor” dedi. Türk Telekom’un tepe yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri, aynı anda çok sayıda bağlı şirket ve komitede görev alırlen, Akay’ın açıkladığı listeye göre, ATV ve Digitürk’te daha önce Genel Müdürlük yapan Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal 14 koltukta oturuyor.