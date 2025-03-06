Erzurum'un Çat ilçesi Işkınlı Mahallesi Hırhal Mezrası'nda tek başına yaşayan R.B.'ye (60) 15 gündür ulaşamayan yakınları, jandarmaya önceki gece kayıp ihbarında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada, R.B.'nin yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezradaki evinde mahsur kaldığı belirlendi.
HAVA DESTEKLİ KURTARMA OPERASYONU
R.B.'yi kurtarmak için Erzurum Jandarma Komutanlığı ile AFAD koordinesinde hava destekli kurtarma operasyonu planlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle dün saat 12.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla R.B., mezradan kurtarıldı.
'HİPOTERMİ' GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık kontrollerinde hipotermi geçirdiği belirlenen, donmak üzere olan R.B., Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.