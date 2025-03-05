Erzurum'da 15 gündür ulaşılamayan 60 yaşındaki R.B., yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Hırhal Mezrası’ndaki evinde donmak üzere bulundu. Hipotermi geçirdiği belirlenen R.B., helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Çat ilçesi Işkınlı Mahallesi Hırhal Mezrası'nda tek başına yaşayan R.B.'ye 15 gündür ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada, R.B.'nin yoğun kar yağışı sebbeiyle yolu kapanan mezradaki evinde mahsur kaldığı tespit edildi.
R.B.'yi kurtarmak için Erzurum Jandarma Komutanlığı ile AFAD koordinesinde hava destekli kurtarma operasyonu planlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle bugün saat 12.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla R.B., mezradan kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hipotermi geçirdiği tespit edilen R.B., Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.