Çifte zatürre sebebiyle iki haftadır hastaneden çıkamayan Papa Francis'in sağlık durumunun "daha iyiye gittiği" açıklaması yapıldı.

Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde 14. gününü geçiren 88 yaşındaki Papa, ciddi tehlike arz eden solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Hastalığın "çeşitli komplikasyonlara yol açtığı" belirtildi.

Vatikan, papanın Çarşamba gecesini dinlenerek geçirdiğini duyurdu. Aynı gün yapılan bir açıklamada, Papa'nın sağlık durumunda “hafif bir iyileşme” gözlendiği belirtilmişti.

Papa için önemli bir sorun oluşturan hafif böbrek yetmezliğinin giderildiği bildirildi, ancak genel sağlık durumunun hala “temkinli bir şekilde takip edildiği” ifade edildi.

GÖREVLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Papa, hastanede kalmasına rağmen Vatikan’daki görevlerini sürdürüyor. Günlük olarak onayına sunulan atamaların açıklanması, çalışmalarına devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Çarşamba günü Vatikan, mali zorlukların aşılması amacıyla bağışları teşvik edecek bir komisyon kurulması talimatını papanın verdiğini duyurdu.

Ancak Vatikan'ın 83 milyon euroluk bütçe açığı bulunuyor. Son yıllarda papanın sağlığıyla ilgili şeffaf bir iletişim politikası benimseyen Vatikan.

Yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için sabah saatlerinde kısa, akşam saatlerinde ise daha detaylı açıklamalar yapıyor.

OKSİJEN TÜPÜNE BAĞLI

Yetkili bir Vatikan kaynağı, papanın tedavisinin sürdüğünü, yemek yiyebildiğini ve odasında dolaşabildiğini belirtti. Papa, burun altına yerleştirilen küçük bir tüple oksijen desteği alıyor, ancak kendi başına nefes alabiliyor.

Papa'nın ne kadar süre daha hastanede kalacağı ise belirsiz. Vatikan, Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan halka açık bir etkinliğin iptal edildiğini açıkladı, ancak papanın Pazar günü geleneksel Angelus duasını yapıp yapmayacağı konusunda bilgi vermedi.

Papa, hastaneye yatırıldığından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmadı. Çarşamba günü ilk kez solunum fizyoterapisi gördüğü açıklandı.

Genellikle akciğer fonksiyonlarını iyileştirmeyi, ciğerleri sıvı birikimini temizlemeyi ve nefes almayı kolaylaştırmayı amaçlayan bu tedavi, sağlık ekibinin müdahaleleri arasında yer alıyor.