Batı Mahallesi'nde 2 katlı metruk binanın bazı bölümleri saat 01.30 sıralarında gürültüyle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ve polis arama-kurtarma timlerinin de katıldığı çalışmalarda enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.
3 BİNA BOŞALTILDI
Çökme nedeniyle çevrede bulunan 2 katlı, 3 eski bina tedbiren boşaltıldı.
Tahliye edilenler, yakınlarının yanına gitti. Binalar, AFAD ve Belediye Fen işleri Müdürlüğü mühendisleri tarafından incelenerek, bir rapor hazırlanacak.