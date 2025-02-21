Batı Mahallesi'nde 2 katlı metruk binanın bazı bölümleri saat 01.30 sıralarında gürültüyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ve polis arama-kurtarma timlerinin de katıldığı çalışmalarda enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.

3 BİNA BOŞALTILDI

Çökme nedeniyle çevrede bulunan 2 katlı, 3 eski bina tedbiren boşaltıldı.

Tahliye edilenler, yakınlarının yanına gitti. Binalar, AFAD ve Belediye Fen işleri Müdürlüğü mühendisleri tarafından incelenerek, bir rapor hazırlanacak. 