Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 200 kişinin öldüğü beş apartmanla ilgili davalarda 15 sanık bir gün bile tutuklu kalmadı. Yakınlarını kaybedenler, “Bize sadece sabır dileyenler, katilleri özgür bırakanlar bilsinler ki bu adaletsizliği kabul etmiyoruz. Çünkü bizim sevdiklerimizin canı bu kadar ucuz değildi”, “Ailemin yaşama hakkını elinden alan sanıklar ne zaman tutuklu yargılanacak?”, “Adil yargılama sağlanana kadar davamızın peşindeyiz” ve “Mukadderat’ demek yerine, ailemin hesabı sorulana kadar mücadele edeceğim” dediler.

- Hünkar Apartmanı / K.Maraş: 84 kişi öldü. 4 sanık bir gün bile tutuklu kalmadı.

- Selim Köse Apartmanı / Hatay: 43 kişi öldü. 4 sanık 1 gün bile tutuklu kalmadı.

- Sami Bey Apartmanı / Adana: 40 kişi öldü. 2 kişi yurt dışına kaçtı.

- Fazilet Apartmanı / K.Maraş: 19 kişi öldü. 3 sanık 1 gün bile tutuklu kalmadı.

- Akgül Apartmanı / Adıyaman: 15 kişi öldü. 2 sanık 1 gün bile tutuklu kalmadı.