Arabasındaki karları temizlerken içeride eşi ve çocuğu hayatını kaybetti

Herkesi ağlatacak olay New Jersey'de gerçekleşti. Bir baba ailesiyle yola çıkmak için arabasının üzerindeki karları temizlerken, arabanın içinde eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Washington Post tarafından aktarılan trajik haber herkesi hüzne boğdu. İki çocuğu ve eşiyle yola çıkmaya hazırlanan bir baba hayatının en büyük dramını yaşadı. Aracı çalıştırıp eşi ve çocukları bindikten sonra aracın üzerindeki karları temizlemek için dışarı çıkan adam egzozun tıkandığını fark edemedi ve acı son geldi.

EŞİ VE ÇOCUKLARI DİKKATSİZLİĞE KURBAN GİTTİ

Egzoz borusunun tıkanması sebebiyle aracın içine dolan egzoz gazı, 23 yaşındaki anne Sashalynn Rosa’nın ve yaşındaki oğlu Messiah’ın hayatını kaybetmesine neden oldu. 3 yaşındaki Saniyah ise hastaneye yetiştirilse de birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Olaya araca dolan karbonmonoksit gazının neden olduğu tespit edildi.

KOKUSUZ TEHLİKE KARBONMONOKSİT

Karbonmonoksit gazı solunduğunda kısa sürede bilincinizin kaybolmasına yol açıyor. Karbonmonoksit gazı renksiz, kokusuz ve oldukça zehirli bir gaz. Çok zor fark edildiği için ‘sessiz tehlike’ olarak bilinen karbonmonoksit gazı sebebiyle her yıl birçok kişi hayatını kaybediyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, 1999 ve 2010 yılları arasında toplamda 5.100 kişi aynı sebepten hayatını etti. Özellikle aracın egzoz çıkışının kar, buz ya da herhangi bir yabancı cisimle kapanmamış olduğuna dikkat edilmesi gerekiyor.