Çocuğu ölümden kurtardı!

Çin'in doğusunda bir polis memuru, sokak ortasında kalan çocuğu ezilmekten kurtardı. Oyuncak arabasıyla kalabalık trafiğe dalan çocuğu sürücülerin hepsi görmezden gelirken, durumu fark eden polis memuru trafiğin içine daldı.

Çocuğu kurtardıktan sonra bir süre annesini arayan Wu Feng ve iş arkadaşı, arayışlarının sonunda anneyi bulup çocuğunu sağ salim teslim etti. Olay anını anlatan Wu “Saat 8’e geliyordu ve yoğun trafik işime çıkıyordum. Karakoldan çıktığım gibi çocuğu yolun ortasında oyuncak arabasıyla gezerken gördüm.” dedi. O kadar arabanın içinde bir kişinin bile çocuğa yardım etmek için durmaması ise bu görüntüleri izleyenleri düşündürdü.

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