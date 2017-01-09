Esad: Her şeyi müzakere etmeye hazırım

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kazakistan'da yapılması önerilen barış görüşmelerinde "her şeyi" müzakere etmeye hazır olduğunu belirtti fakat muhalefeti kimlerin temsil edeceğinin ve görüşmelerin tarihin belirlenmediğini söyledi.

Esad, görüşmeler öncesinde Rusya ve Türkiye’nin girişimiyle ilan edilen ateşkese yönelik bazı ihlaller olduğunu ve ordunun görevinin, Şam yakınlarında muhaliflerin elinde bulunan ve şehrin ana su kaynağının bulunduğu bölgeyi yeniden ele geçirmek olduğunu söyledi.

Esad’ın Fransız basınına yaptığı bu açıklamalar, Suriye devlet haber ajansı SANA’da yayınlandı.

Esad “devlet başkanı görevini isteyerek bırakır mısınız” sorusu üzerine “Evet, ama benim pozisyonum anayasaya bağlı” diyerek, “Eğer bu konuyu müzakere etmek istiyorlarsa anayasayı müzakere etmeliler” dedi.

Anayasayla ilgili herhangi bir konunun referanduma götürülmesi gerektiğini söyleyen Esad ve Suriye halkının devlet başkanını seçmesi gerektiğini belirtti.