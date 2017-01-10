Merly Streep’in büyük alkış alan konuşması onları sinirlendirdi

ABD'de düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ne aktris Meryl Streep'in konuşması damga vurdu. Seçilmiş Başkan Donald Trump'ı ismini vermeden sert bir dille eleştiren Streep'in sözleri büyük alkış toplarken, salondaki bazı ünlü aktörlerin ise durumdan hiç de memnun olmadığı gözlendi.

Her yıl film ve televizyon dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri’nde Yaşamboyu Başarı Ödülü’nü alan ünlü aktris Meryl Streep, kabul konuşmasında, seçilmiş Başkan Donald Trump’ı yerden yere vurdu. Trump’ın engelli muhabirle dalga geçtiği anı “yılın en çarpıcı performansı” olarak tanımladı.

RAHATSIZ OLDULAR

Birçok izleyicinin gözlerini yaşartan ve büyük alkış alan Streep’in sözlerinden salonda rahatsız olanlar da vardı.

Seyirciler arasında yer alan Mel Gibson ve Vince Vaughn’un kameralara yansıyan görüntüleri ABD’nin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Muhafazakar olduğu bilinen Mel Gibson, bu sözleri şaşırmış şekilde dinlerken, Libertaryen Vince Vaughn ise Streep’i sert bakışlarla, bir kez bile göz kırpmadan izledi.

Aynı masada oturan iki ismin bu görüntüsü sosyal medyada büyük ses getirdi ve alay konusu oldu.

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TRUMP: KONUŞMAYI DİNLEMEDİM

Gecede Cecil B. DeMille Yaşamboyu Başarı Ödülü'nü alan Streep, “Saygısızlık, saygısızlığı; şiddet, şiddeti çekiyor. Güçlüler kendi mevkilerini diğerlerine zorbalık için kullandığında, hepimiz kaybederiz” şeklinde konuştu.

Donald Trump cephesinden Streep'in çok ses getiren bu konuşmasına yanıt gecikmedi. New York Times'ın haberine göre; Trump, ‘Hillary sevdalısı' olarak tanımladığı Streep'in konuşmasını dinlemediğini söyledi.

Streep'in açıklamalarına şaşırmadığını belirten Trump, o dönemde bir sorunun doğruluğunu sorguladığını belirterek, kimseyle alay etmediğini savundu.