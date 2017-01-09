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Rus büyükelçi evinde ölü bulundu

Rusya’nın Atina büyükelçisi 55 yaşındaki Andrei Malanin, dün akşam saatlerinde dairesinde ölü bulundu.

android-time 22:26 9 Ocak 2017
Haberler Dünya
Rus büyükelçi evinde ölü bulundu
Rusya’nın Atina büyükelçisi 55 yaşındaki Andrei Malanin, dün akşam saatlerinde dairesinde ölü bulundu.

Malanin’in dün sabah işine gitmemesi ve hiç kimse ile temasa geçmemesi üzerine endişelenen meslektaşları, Atina'nın merkezinde bulunan dairesine gittiler. Büyükelçinin kapıyı açmamaması üzerine polise haber verildi.

İçeriye giren ekipler büyükelçinin cansız bedeniyle karşılaştılar. Anahtarların kapının arkasında olduğu ve saldırı izine rastlanmadığı açıklanırken, diplomatın sıhhatiyle ilgili problemlerden dolayı ölmüş olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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Son güncelleme: android-time 00:2010.01.2017
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