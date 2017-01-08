Irak’ta bombalı araçla saldırı! Çok sayıda ölü var

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusu, bomba yüklü araçla düzenlenen bir saldırıya hedef oldu. Polis ve doktorların İngiliz Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre; saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı.
Saldırının Şii nüfusun ağırlıkta olduğu bir bölgede bulunan pazarda yaşandığı bildiriliyor.
Irak’ı sarsan saldırı, Bağdat’ın Sadr semtinde 36 kişinin hayatını kaybettiği benzer patlamanın üzerinden daha bir hafta geçmeden yaşandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan’ın açıklamasına göre; olay şöyle gelişti: Bir güvenlik görevlisi şüpheli bir araca ateş açtı ve akabinde sürücü aracı infilak ettirdi.”
IŞİD’in propaganda ajansı Amaq, saldırıyı dinci terör örgütünün üstlendiğini duyurdu.
Geçen hafta yaşanan saldırıyı da dinci terör örgütü IŞİD üstlenmişti.
Son güncelleme: 07:3509.01.2017