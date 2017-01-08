Irak’ta bombalı araçla saldırı! Çok sayıda ölü var

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusu, bomba yüklü araçla düzenlenen bir saldırıya hedef oldu. Polis ve doktorların İngiliz Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre; saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı.