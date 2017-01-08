Kudüs’te kamyonlu saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail medyası, Kudüs şehrinin tarihi kısmında bir sürücünün, kamyonu yayaların üzerine sürerek terör saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Olayda, en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı belirtildi.