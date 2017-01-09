Meryl Streep’ten Trump’a zehir zemberek sözler

Her yıl film ve televizyon dizilerine verilen Altın Küre Ödülleri'nde Yaşamboyu Başarı Ödülü'nü alan ünlü aktris Meryl Streep, kabul konuşmasında, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın engelli bir muhabirle alay etmesini eleştirdi.

Trump’ın adını anmayan Streep, engelli muhabirle dalga geçtiği anı “yılın en çarpıcı performansı” olarak tanımladı. Birçok izleyicinin gözlerini yaşartan konuşmasında Streep, “Bunda iyi bir şey yok, ama işe yaradı” dedi.

Trump’ın o görüntülerinin kalbini kırdığını anlatan ünlü aktris, “Hâlâ aklımdan çıkaramıyorum; çünkü bu bir film sahnesi değildi, gerçek hayattandı” dedi.

Trump’ın o dönemde çok tartışılan görüntülerini “ülkemizin en saygıdeğer koltuğuna oturmak isteyen bir kişinin engelli bir muhabiri taklit ettiği bir andı” diye hatırlatan Streep, “O aşağılama içgüdüsü, kamuoyu önünde olan biri tarafından sergilendiğinde, herkesin hayatına doğru iniyor, zira bu diğer insanlara da aynısını yapma izni veriyor” dedi.

Gecede Cecil B. DeMille Yaşamboyu Başarı Ödülü’nü alan Streep, “Saygısızlık, saygısızlığı; şiddet, şiddeti çekiyor. Güçlüler kendi mevkilerini diğerlerine zorbalık için kullandığında, hepimiz kaybederiz” şeklinde konuştu.

Donald Trump cephesinden Streep’in çok ses getiren bu konuşmasına yanıt gecikmedi. New York Times’ın haberine göre; Trump, ‘Hillary sevdalısı’ olarak tanımladığı Streep’in konuşmasını dinlemediğini söyledi.

Streep’in açıklamalarına şaşırmadığını belirten Trump, o dönemde bir sorunun doğruluğunu sorguladığını belirterek, kimseyle alay etmediğini savundu.