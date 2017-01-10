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Rusya’ya şok üstüne şok! Şimdi de Atina Konsolosu Malanin!

Moskova'ya şok üzerine şok... Türkiye'nin Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesinin ardından şimdi de Atina Konsolosu Andrey Malanin evinde ölü bulundu.

Sozcu.com.tr
android-time 07:46 10 Ocak 2017
Haberler Dünya
Rusya’ya şok üstüne şok! Şimdi de Atina Konsolosu Malanin!
Moskova'ya şok üzerine şok... Türkiye'nin Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesinin ardından şimdi de Atina Konsolosu Andrey Malanin evinde ölü bulundu.

Protothema'nın haberine göre; Malanin, dün sabah işe gitmedi ve arkadaşlarının telefonlarına yanıt vermedi. Bunun üzerine iş arkadaşları polisle birlikte 55 yaşındaki diplomatın Atina’nın merkezinde bulunan dairesine gitti.

Malanin evde ölü olarak bulunurken, dairenin kapısının içeriden kilitli olduğu anlaşıldı. Diplomatın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, gazetecilere konuşan bir polis kaynağı Malanin’in ölümünün doğal sebeplerden kaynaklandığını söyledi.

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RUSYA’YI SARSAN OLAYLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Rusya son dönemde peş peşe gelen üzücü olaylarla sarsıldı. Önce Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, gittiği bir resim sergisinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

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Karlov suikastıyla aynı gün, 19 Aralık'ta, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Ülkeleri Departmanı Başkanı Pyotr Polşikov, Moskova'daki evinde ölü bulundu.

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Kızıl Ordu Korosu üyeleri, gazeteciler ve askerlerin de aralarında bulunduğu 92 kişiyi taşıyan uçak, 26 Aralık’ta Karadeniz'e çakıldı. Kazadan kurtulan olmadı.

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Aralık ayı sonlarında ise Rosneft Başkanı İgor Seçin'in sağ kolu Rosneft yöneticisi Oleg Erovinkin, Moskova'nın merkezinde arabasında ölü bulundu.

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Öte yandan, 30 Aralık’ta Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Alexander Petroviç’in bir lokantada akşam yemeği yedikten sonra hastaneye kaldırılmıştı. Petroviç’in sağlık durumunun iyi olduğu yönünde haberler medyaya yansımıştı.

Son güncelleme: android-time 14:1110.01.2017
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