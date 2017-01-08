Türkiye sınırında tablo ağırlaşıyor! Ölü sayısı dehşet boyutlarda

Türkiye sınırında bulunan Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı artıyor.

Türkiye sınırına 7 kilometre mesafedeki kasabada, bir mahkeme salonunun dışında yaşanan patlamada en 43 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda hayatını kaybedenlerin 6’sının muhalif savaşçı, geri kalanının ise sivil olduğunu duyurdu.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez, son dönemde birçok kez IŞİD saldırısına hedef oldu.

Ancak dün yaşanan saldırı, Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda ülke çapında varılan ateşkesten bu yana yaşanan en ciddi olay.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bazı haberlerde ölü sayısının 60’tan fazla olduğu iddia edildi.

Azez, Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun kalesi olarak görülüyor.