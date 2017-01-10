Ünlü işadamı ABD’de cinsel tacizden yargılanıyor

İstanbul'da da şubesi bulunan ünlü bir restoran zincirinin ortaklarından Z.B, ABD'nin New Jersey eyaletinde cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

New Jersey Journal gazetesinin haberine göre; Z.B. ile 27 yaşındaki New York’lu bir kadın, iş görüşmesi yapmak üzere Pershing Road’da bir restoranda buluştu.

Weehawken Polis Şefi Iggy Mitolo, ünlü işadamının kendi şirketinde çalışmak üzere genç kadınla görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Haberde, 60 yaşındaki Z.B’nin kadını zorla öpmeye çalıştığı ve genital bölgesine dokunduğu belirtiliyor.

Söz konusu kadın, Z.B. ile restorandan farklı adreslere gitmek üzere aynı araçla ayrıldığını ve tacizlerin otomobilin arka koltuğunda da devam ettiğini öne sürüyor.

Z.B’nin kaldığı otelden alınarak tutuklandığı ve ilk duruşmanın ardından 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.