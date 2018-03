Dolar ne kadar oldu?

Dolar ve euro sabah saatlerinde rekor üstüne rekor kırdı. Dolar 3.73'ü euro ise 3.92'yi geçti. Uzmanlar iç siyasi gelişmelerin doların üzerinde baskı yarattığını belirtiyor.

Geçen hafta 3.64’ü aşarak tarihi rekorunu kıran dolar/TL saat 07:44’te 3.6469/3.6485 seviyelerinden işlem görüyordu. Dolar daha sonra 3.72 TL’yi aşarak bir kez daha rekor kırdı. Dolar saat 16:09’da 3.7294/3,7302 seviyelerinden işlem gördü. Euro ise aynı saatte aynı saatlerde 3.9241/3.9256 TL seviyelerindeydi.

‘TANSİYON YARATIYOR’

Meksa Yatırım Araştırma Müdürü Eren Can Ümüt doların rekor kırmasına ilişkin şöyle konuştu: “USD/TRY paritesinde yeni hafta yeni rekor getirdi. Geçtiğimiz hafta 3.65 seviyesine yaklaşan paritenin yeni haftaya başlarken 3.6700 seviyelerinin üzerine yükseliş hareketinde bulunduğunu görüyoruz. Fakat bu hafta özellikle üzerinde durulması gereken bir konu var: Anayasa değişikliği görüşmelerinin mecliste başlıyor olması…

Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin 330 milletvekilinin kabul oyuyla referandumda halka sunulacağını biliyoruz. İşte bu hafta TL adına temel soru 330 vekil sayısına ulaşılacak mı? Ulaşılması durumunda referandumun zamanlamasına yönelik nasıl bir yol izlenecek. Siyasi arenada tansiyonun artmasına neden olacak bu gelişmelerin TL üzerinde kırılganlık oluşturduğunu söylemek gerekiyor.

‘YENİ ANAYASA RİSK YARATIYOR’

Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı doların rekor kırmasında siyasi risklerin önemli bir faktör olduğunu belirtiyor. Sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan Nalbantlı şunları söyledi: Yeni haftaya yeni zirve ile başladık. Bu hafta gözler mecliste olacak. Yeni anayasa tartışmalarının yarattığı siyasi risk negatif ayrışmamıza neden oluyor. Moody'sin bugünkü açıklamalarında sorunlu kredilere değindiğini görüyoruz. Kurdaki yükseliş ile bazı firmaların finansal yapılarında bozulmalar meydana gelebilir.

Burada en önemli nokta ise geri ödenmeyen kredilerde yaşanabilecek bir artış. Geri ödenmeyen kredilerde yaşanabilecek artış bankaların varlık kalitesinin bozulmasına yol açabilir. Ayrıca Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 25’inden daha fazlasına denk gelen bir reel sektör döviz açık pozisyonu var.

Bu durum şirketlerin odağını yatırım yapmak yerine borç ödeme noktasına kaydırarak yatırımların durmasına neden olabilecek bir durum. Son gelen enflasyon rakamları sonrası negatif reel faize dönmemiz kur üzerinde baskı yaratan diğer önemli unsur. Ayrıca 27 Ocak'taki Fitch'in değerlendirmesi de Türk varlıkları üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Kurda 3.65 seviyesinin üzerinde yükseliş devam edebilir. 3.72-3.75 bölgesinde yeni zirve oluşabilir. Gram altında ise 145 TL yeni hedef olarak karşımıza çıkıyor.

GÜNDEM MADDESİ ANAYASA GÖRÜŞMELERİ VE FITCH

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelerin aleyhinde olduğu bir ortamda, iç faktörler TL'nin negatif ayrışmasında paya sahip olduğunu belirtti. Erkan, Fitch’in yapacağı not açıklamasının da belirleyici olduğunu ifade etti. Erkan açıklamasında şunları dedi: Türkiye ekonomisi üzerinde ve sermaye giriş/çıkışları üzerinde geniş vadede risk yaratan unsurların fiyatlamalarda etkili olduğu anlaşılıyor. Yeni haftanın en önemli maddesi Anayasa değişikliği görüşmelerinde ikinci maratonun başlayacak olması. Siyasi sisteme ilişkin tartışmalar ve ileriye dönük referandum / erken seçim belirsizliği ile jeopolitik risklerin güvenlik riski ile iç içe olması Türk finansal varlıkları üzerinde baskı unsuru olmaktalar. Bunun yanı sıra; 27 Ocak'ta Fitch'in yapacağı not açıklaması öncesinde, bir not indirimi olabileceği endişelerinin de TL'nin değer kaybında etkili olduğu görülmektedir.

Türkiye'nin reel faizinin artan enflasyon ile beraber gitgide azalması ev negatif pozisyona çevrilmesi piyasa oynaklığının ve kırılganlığının artmasının en önemli sebebidir. Son açıklanan ve %8,53 olarak gerçekleşen 2016 enflasyonuna ilişkin yorumumuzda 20 Ocak öncesinde önemli bir piyasa oynaklığı olabileceği yorumunda bulunmuştuk. Bu gerçekleşiyor gibi görünüyor. 24 Ocak'taki PPK toplantısı öncesinde TCMB'den bir proaktivite sinyali gelmemesi ve faiz artırımı konusunun bir ikilem içerisinde kalması algısıyla beraber TL'deki değer kaybı derinleşmektedir. Bu durum ayrıca Trump'ın ekonomi paketi ve Fed opsiyon fiyatlamasının yaratabileceği piyasa hareketlerine karşı da TL'yi en zayıf para birimlerinden biri yapmaktadır. Sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelerin aleyhinde olduğu bir ortamda, söz konusu iç faktörler de TL'nin negatif ayrışmasında paya sahiptir.

Bu kapsamda 3,50'nin altına doğru bir kur hareketi, temel koşulların önemli bir kısmında değişme olmadığı sürece beklememek gerekir. Bizim ilk çeyrek hedefimize kur bir haftada ulaştı, bu gidişle yılsonu hedefimize de (3,85) ay bitmeden ulaşacak. Mevcut opsiyon sözleşmelerinin durumu 3,75'e kadar bir hareketi desteklemektedir. 3,75'i aşan bir kur hareketinde ise hedefin 3,90 olabileceği yine opsiyon sözleşmeleri görünümünden anlaşılmaktadır.