Dolar ne kadar oldu? 11 Ocak 2016’da Dolar yeni bir rekor kırdı!

10 Ocak günü gerçekleşen hızlı tırmanışla Dolar art ardas rekorlar kırmıştı. Bugün yani 11 Ocak Çarşamba günü de dolar 08.00 itibariyle yeni bir rekor kırdı. Peki bugün dolar ne kadar?

10 OCAK’TAKİ TIRMANIŞ

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Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı yeni anayasa görüşmeleriyle birlikte hareketlenen kurda mevcut siyasi gelişmelerin önemli rol oynadığını belirtti. Nalbantlı sozcu.com.tr’ye şu açıklamada bulundu:

Yeni güne tarihi zirve seviyelerden başladı. TL'nin negatif ayrışması devam ediyor. Yeni anayasa görüşmelerini başlaması ile hareketlenen kurda mevcut gelişmeler kur üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Son enflasyon rakamları sonrası negatif reel faize dönmemiz Merkez Bankası üzerindeki baskıları artırdı. Merkez Bankası faiz silahını kullanmamak için son ana kadar bekleyecek. 25-50 baz puan artışın yeterli olacağını düşünmüyorum. Daha fazla faiz artışı hem hükümet tarafından olumlu karşılanmayacak hem de ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı artırabilir.

‘ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ SATIŞLARI HIZLANDIRDI’

XTB Menkul Değerler araştırma müdürü Arzu Toktay “Artan siyasi belirsizliklerin etkisiyle TL ve TL cinsi varlıklarda negatif ayrışma sürüyor. Mecliste oylama süreci devam eden anayasa değişikliği paketi, Türk Lirası'nda satışların hız kazanmasında temel etken oldu. Öte yanda, merkez bankası kararına yönelik beklentiler de Euro/TL ve Dolar/TL'de yükselişi destekliyor” diye konuştu.

Fitch’in açıklayacağı kredi notunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Toktay değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

4,00 seviyesini gören Euro/TL paritesi, psikolojik bir direnç olması sebebiyle bu seviye üzerinde kalıcı olamayabilir. Ancak bu durum paritede yükseliş trendinin sonlandığı anlamına gelmemeli. Gün içerisinde Euro/TL 3,95 – 3,90 desteklerine geri çekilebilir. Dolar/TL'de ise 3,75 – 3,70 destekleri önemli. Orta ve uzun vadede ise FED'in faiz artırım süreci ve Türkiye'den fon çıkışının devam etmesi, TL ve TL cinsi varlıklarda değer kazanımını sınırlandırabilir. ”

FED’DEN EKONOMİ TOPARLANDI MESAJI

Reuters’ın bildirdiği habere göre; Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, ekonomik krizden toparlanmanın geniş ölçüde gerçekleştiğini ve yetkililerin artık daha uzun vadeli meseleler olan üretiminin nasıl artırılacağı gibi konulara konsantre olması gerektiğini belirtti.

Ekonominin bir “geçiş” sürecine girdiğini hissettiğini söyleyen Lockhart, ekonominin krizden çoğunlukla toparlandığını ve yatırım, üretimin artırılması ve nüfustaki yaşlanmanın etkisinin azaltılmasına dair yeni politikalara ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Şubat ayında emekli olacak olan Lockhart, bunun öncesinde yaptığı son konuşmalardan birinde dün, merkez bankasının yıllar boyunca ana oyuncu olmasının ardından bu tür konularının nasıl yapılacağının görevi devralacak olan Donald Trump hükümetin düştüğünü söyledi.

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Lockhart, “Ekonomimiz gelecek için nasıl pozisyonlanmış? Önemli olan soru bu. Ekonomi bugün ılımlı bir büyüme ve istikrarlı bir şekilde iyileşen şartlara göre konumlanmış. Ekonominin kalıcı bir şekilde yüksek büyümeye dair pozisyonlandığı konusunda netlik daha az” dedi.