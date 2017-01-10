Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dolar ne kadar oldu? 11 Ocak 2016’da Dolar yeni bir rekor kırdı!

10 Ocak günü gerçekleşen hızlı tırmanışla Dolar art ardas rekorlar kırmıştı. Bugün yani 11 Ocak Çarşamba günü de dolar 08.00 itibariyle yeni bir rekor kırdı. Peki bugün dolar ne kadar?

Sozcu.com.tr
android-time 08:12 10 Ocak 2017
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? 11 Ocak 2016’da Dolar yeni bir rekor kırdı!
10 Ocak günü gerçekleşen hızlı tırmanışla Dolar art ardas rekorlar kırmıştı. Bugün yani 11 Ocak Çarşamba günü de dolar 08.00 itibariyle yeni bir rekor kırdı. Peki bugün dolar ne kadar?
11 OCAK
07:51
11 OCAK
07:51
Bugün dolar ne kadar?
Anayasa görüşmeleri devam ederken vatandaşın aklında Dolar ne kadar sorusu var. Sabah saat 07:51'de dolar 3.8157/3.8191 TL seviyelerinde işlem görüyor. Aynı saatte euro 4.0224/4.0279 TL'den işlem görüyor. Doların yükselmesine paralel gram altın da rekor seviyede. Kapalıçarşı'da gram altın 143 TL'den, çeyrek altın 236 TL'den, yarım altın 473 TL'den ve tam altın 938 TL'den alıcısını bulacak.

10 OCAK’TAKİ TIRMANIŞ

10 OCAK
08:47
10 OCAK
08:47
Güne böyle başladılar
Dolar/TL'nin dün 3.74'ü de geçerek art arda rekorlar kırmasının ardından sabah saat 08:47'de dolar 3.7234/3.7251 TL seviyelerinden işlem görüyor. Aynı saatte euro/TL ise 3.9483/3.9515 seviyelerinde. Kapalıçarşı'da gram altın 141 TL, çeyrek altın 233 TL, yarım altın 466 TL, tam altın ise 923 TL'den alıcısını bulacak.
10 OCAK
09:22
10 OCAK
09:22
Euro rekor kırdı
Dün 3.95'i aşarak rekor kıran euro/TL saat 09:22'de 3.96'yı da aşarak tarihi zirvesini gördü. Euro şu anda 3.9620/3.9644 seviyelerinde.
10 OCAK
10:30
10 OCAK
10:30
Euro bir rekor daha kırdı
Euro 3.97 TL'yi aşarak 3.9722'ye kadar yükseldi
10 OCAK
10:41
10 OCAK
10:41
Euro 3.99'u geçti
Euro 3.99 TL'yi aşarak 3.9928'e kadar çıktı
10 OCAK
10:44
10 OCAK
10:44
Dolar rekor kırdı
Dolar 3.77'yi aşarak tarihi rekorunu kırdı.
10 OCAK
10:45
10 OCAK
10:45
Euro 4 TL'yi geçti
Euro 4 TL'yi aştı. Euro/TL 4.0072'ye kadar çıktı.
Dolar sabah saatlerinde çok sert yükseldi. İşte doların yükselişinin seyri.

Dolar sabah saatlerinde çok sert yükseldi. İşte doların yükselişinin seyri.

10 OCAK
13:21
10 OCAK
13:21
Öğleden sonra böyleydi...
Euro 4.0033/4.0079 TL seviyelerinden işlem görüyor. Dolar ise 3.7810/3.7820 seviyelerinde.
10 OCAK
14:00
10 OCAK
14:00
Merkez piyasaya esktra 1.5 milyar dolar verdi
Merkez Bankası kurun ateşini düşürmek için önlemler aldı. Merkez bankalar arası piyasada borç alma limitini 22 milyar Türk Lirası'na düşürdü. Yabancı para zorunlu karşılıklarını tüm vadelerde 50 baz puan indirdi. Merkez bu önlemlerle piyasaya 1.5 milyar dolar ilave para sağlanacağını belirtti.
10 OCAK
14:28
10 OCAK
14:28
2 kuruş düştü
Merkez Bankası'nın piyasaya fazladan 1.5 milyar dolar sağlayacağını açıklamasının ardından kur 3.75'ten 3.73'e indi.
10 OCAK
15:07
10 OCAK
15:07
Dolar yine yükseldi
Merkezin kararının ardından dolar tekrar yönünü yukarı doğru çevirdi ve 3.77'yi de aştı.
10 OCAK
14:50
10 OCAK
14:50
Dolar ve euroda son durum
Dolar 3.78, euro ise 4 TL sınırında
İLGİLİ HABERMerkez'den dolar önlemiMerkez'den dolar önlemi

Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı yeni anayasa görüşmeleriyle birlikte hareketlenen kurda mevcut siyasi gelişmelerin önemli rol oynadığını belirtti. Nalbantlı sozcu.com.tr’ye şu açıklamada bulundu:

Yeni güne tarihi zirve seviyelerden başladı. TL'nin negatif ayrışması devam ediyor. Yeni anayasa görüşmelerini başlaması ile hareketlenen kurda mevcut gelişmeler kur üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Son enflasyon rakamları sonrası negatif reel faize dönmemiz Merkez Bankası üzerindeki baskıları artırdı. Merkez Bankası faiz silahını kullanmamak için son ana kadar bekleyecek. 25-50 baz puan artışın yeterli olacağını düşünmüyorum. Daha fazla faiz artışı hem hükümet tarafından olumlu karşılanmayacak hem de ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı artırabilir.

‘ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ SATIŞLARI HIZLANDIRDI’

XTB Menkul Değerler araştırma müdürü Arzu Toktay “Artan siyasi belirsizliklerin etkisiyle TL ve TL cinsi varlıklarda negatif ayrışma sürüyor. Mecliste oylama süreci devam eden anayasa değişikliği paketi, Türk Lirası'nda satışların hız kazanmasında temel etken oldu. Öte yanda, merkez bankası kararına yönelik beklentiler de Euro/TL ve Dolar/TL'de yükselişi destekliyor” diye konuştu.

Fitch’in açıklayacağı kredi notunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Toktay değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

4,00 seviyesini gören Euro/TL paritesi, psikolojik bir direnç olması sebebiyle bu seviye üzerinde kalıcı olamayabilir. Ancak bu durum paritede yükseliş trendinin sonlandığı anlamına gelmemeli. Gün içerisinde Euro/TL 3,95 – 3,90 desteklerine geri çekilebilir. Dolar/TL'de ise 3,75 – 3,70 destekleri önemli. Orta ve uzun vadede ise FED'in faiz artırım süreci ve Türkiye'den fon çıkışının devam etmesi, TL ve TL cinsi varlıklarda değer kazanımını sınırlandırabilir.   ”

FED’DEN EKONOMİ TOPARLANDI MESAJI

Reuters’ın bildirdiği habere göre; Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, ekonomik krizden toparlanmanın geniş ölçüde gerçekleştiğini ve yetkililerin artık daha uzun vadeli meseleler olan üretiminin nasıl artırılacağı gibi konulara konsantre olması gerektiğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart

Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart

Ekonominin bir “geçiş” sürecine girdiğini hissettiğini söyleyen Lockhart, ekonominin krizden çoğunlukla toparlandığını ve yatırım, üretimin artırılması ve nüfustaki yaşlanmanın etkisinin azaltılmasına dair yeni politikalara ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Şubat ayında emekli olacak olan Lockhart, bunun öncesinde yaptığı son konuşmalardan birinde dün, merkez bankasının yıllar boyunca ana oyuncu olmasının ardından bu tür konularının nasıl yapılacağının görevi devralacak olan Donald Trump hükümetin düştüğünü söyledi.

İLGİLİ HABEREuro 3.80 oldu Avrupa hayalleri zora girdiEuro 3.80 oldu Avrupa hayalleri zora girdi

Lockhart, “Ekonomimiz gelecek için nasıl pozisyonlanmış? Önemli olan soru bu. Ekonomi bugün ılımlı bir büyüme ve istikrarlı bir şekilde iyileşen şartlara göre konumlanmış. Ekonominin kalıcı bir şekilde yüksek büyümeye dair pozisyonlandığı konusunda netlik daha az” dedi.

Son güncelleme: android-time 08:1311.01.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar