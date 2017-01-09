İlaçlara zam geliyor

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru 20 Şubat'tan geçerli olmak üzere 2.3421 liraya çıkarıldı. Önceki kur 2.1166 lira idi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’ndan (TEİS) yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak 2017 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararına göre ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro değeri 2.3421 TL olacak şekilde değiştirildi. Mevcut uygulamada fiyatların belirlenmesinde bir euro 2.1166 lira olarak hesaplanıyordu.

KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN SABİTLENİYOR

Türkiye’de kamunun sağlık harcamalarını kontrol altına alabilmek için ilaç fiyatlarının belirlenmesinde “kur sabitleme” sistemi uygulanıyor. Ancak belirlenen kur seviyesinin güncel kurun altında olması ilaç endüstrisi tarafından şikayet konusu ediliyor.

Hammadde başta olmak üzere maliyetleri güncel kur üzerinden olan ilaç üreticileri, satış fiyatının belirlenmesinde kullanılan kurun çok düşük olduğu gerekçesiyle kâr marjlarının erimesinden, bazı ilaçlarda ise zararına üretimden şikayet ediyorlar. Güncel kura göre, euro/TL bu sabah saat 1115 itibarıyla 3.8770/3.8781 seviyesinde bulunuyor. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılacak 2.3421 seviyesindeki yeni euro/TL kuru ise 20 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.

REUTERS