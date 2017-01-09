Sanayi üretiminde sevindiren haber

Kasım ayında yüzde 1.9 artması beklenen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi yüzde 2,7'lik artış kaydetti. Yüzde 3.7 artacağı öngörülen arındırılmamış sanayi üretimi ise yüzde 4.6 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 1,7 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,01 artacağı tahmin ediliyordu. Arındırılmamış verilere yıllık yüzde 3.7 artması beklenen sanayi üretimi artışı ise yüzde 4,6 olarak hesaplandı. Arındırılmamış verilerle sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 1,4 arttı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AYNI KALDI

TÜİK verilerine göre; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINDA

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında (MIGs), 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2,6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,7 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 5,0 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 3,7 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 6,7 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında ve deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 2,9 ile giyim eşyalarının imalatı takip etti.