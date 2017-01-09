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THY 277 seferini iptal etti

THY ,Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman'larındanyapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı.

android-time 09:27 9 Ocak 2017
Haberler Ekonomi
THY 277 seferini iptal etti
THY ,Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman'larındanyapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı.

THY’nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak şu açıklama  yapıldı:

“09 OCAK 2017 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen”  meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma–kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.”

Bu arada Atatürk Havalimanı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan  bilet iptal ve otel desk kuyruklarının azaldığı ve bir çok seferin de normale döndüğü görüldü

DHA

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