İstanbul konutta en ucuz şehir

ERA Gayrimenkul Türkiye, metropollerde konut fiyatlarının nabzını tuttu

Uluslararası gayrimenkul danışmalık şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye Koordinatörü Mustafa Baygan, dünyanın en büyük şehirlerindeki konut metrekare fiyatlarına bakıldığında İstanbul'un en uygun şehir olarak ön plana çıktığını söyledi.

Dünyada 2 bin 300'ü aşkın ofisiyle 37 ülkede hizmet veren ERA'dan gelen araştırma verilerine göre; Paris metrekaresi 8.413 Euro ile konutta en pahalı şehir olarak dikkat çekerken, İstanbul ise 720 Euro ile en uygun şehir olarak ön plana çıkıyor.

ERA'nın dünyadaki geniş ağı sayesinde dünya büyük şehirlerindeki m2 fiyatlarının nabzını kolaylıkla tutabildiklerini söyleyen Mustafa Baygan, verilerle ilgili bilgi verdi.

Baygan “ERA Avrupa arşivinden gelen verilere baktığımızda dünya büyük şehirlerinde m2 bedeli ile birinci sırayı 8.413 Euro ile Fransa'nın başkenti Paris alırken, en uygun fiyat 720 Euro ile İstanbul'da bulunuyor. Halen İsviçre'nin başkenti Zürih'de m2 fiyatları 5.985 Euro bu da İstanbul'daki değerden yaklaşık 8.5 kat pahalı. Daha sonra 4.620 Euro ile Stockholm, 3.750 Euro ile Berlin, 1.272 Euro ile Lizbon geliyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya ise 775 Euro ile İstanbul'a en yakın olan şehir olarak karşımıza çıkıyor.

Biz ise; ERA Avrupa arşivinde olan bu bilgileri paylaşmaktan sektör adına memnunuz. ERA Gayrimenkul Türkiye olarak 2017 yılında da dünyadaki gayrimenkul sektörü hakkında istatistiki bilgileri sektörü bilgilendirmek amacıyla paylaşmaya devam ereceğiz” dedi.

2017 konutta yatırım yılı olacak

Hareketli geçen 2016 yılının ardından 2017'de de konuta olan talebin artarak devam edeceğini söyleyen Mustafa Baygan, göç, evlenme, boşanma, binaların yenilenme ihtiyacı, rant geliri gibi etkenlerin konuta olan talebi canlı tutacağını söyledi.

Baygan “Yenilenme mecburiyetindeki yaklaşık 12 milyon bina, büyük şehirlere göçün devam etmesi, evlenmeler, boşanmalar, gayrimenkulden beklenen rant geliri konuta olan talebin devam edeceğini gösteriyor. Bütün bunlara, döviz artışı nedeni ile oluşacak yaklaşık yüzde 10 fiyat artışının getireceği hızlandırılmış talep de eklenince yeni yılın ilk aylarında İstanbul'da konut satışının geçen yıla göre artacağını söyleyebiliriz” dedi.