Meclis’te Anayasa maratonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa maratonu hareketli başladı. CHP adına Deniz Baykal kritik bir konuşma gerçekleştirdi. CHP'li Baykal'ın ardından HDP'li Beştaş kürsüye gelerek konuşma yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi adına ise Mehmet Parsak konuştu. Başbakan Binali Yıldırım ise, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifi paketi hakkında AKP adına kürsüye gelen isimdi.

TBMM’de, AKP’nin MHP desteğiyle getirdiği, “Cumhurbaşkanlığı” adı altında Başkanlık sistemine geçişi öngören Anayasa paketi görüşülmeye başlandı. Yapılan oylamadan çıkan sonuçlara göre Anayasa teklifinin maddelerine geçilmesi oylamasında 338 kabul oyu çıktı.

KRİTİK EŞİK SADECE 8 OY…

Anayasa teklifinin maddelerine geçilmesi oylamasında 338 kabul oyu çıktı. Bu sonuç kritik bir eşiği de ortaya koydu. Gerekli olan 330 barajı sadece 8 oyla aşılabildi. Oysa AKP MHP bloğunun 347 oyu gözüküyordu. AKP-MHP blok oyları düşünüldüğünde iki partiden de fireler yaşandığı tahmin ediliyor.

Teklifin maddelerine geçilmesi oylamasına 480 milletvekili katıldı. HDP'liler oy kullanmadı. 338 kabul, 134 ret, 2 çekimser, 5 boş ve 1 oy geçersiz çıktı. AKP'den 314, MHP'den 33 milletvekilinin oy verdiği öğrenildi. İki partinin toplamı 347 oy ediyor. Kabul oyu 338 çıktığı için fireler gündeme geliyor.

SONRA NE OLACAK

Anayasa paketinin görüşmelerinin en az 15 gün sürmesi bekleniyor. TBMM'de Genel Kurul'daki görüşmelerde, paketin doğrudan kabul edilmesi için 367 vekilin desteğini alması gerekiyor. AKP ile MHP'nin oyu bu orana yetmiyor.



Ancak paket, 330 vekilin desteğini alırsa, referanduma sunuluyor. AKP ve MHP'nin vekil sayısı ise, tüm vekillerin”evet” oyu vermesi halinde paketin referanduma götürülmesine yetiyor.

– TBMM’DEN NOTLAR –



Saat 17.00'yi gösterdiğinde Anayasa teklifinin tümü üzerindeki görüşmeleri geçildi. Ancak CHP'li Engin Altay, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek ‘geri iade edin' talebinde bulundu. Altay'ın önerisine Başkanvekili Aydın, olumsuz yanıt verince usul tartışması açıldı.

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ERDOĞAN İÇİN DEĞİŞTİRMİYORUZ

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, mevcut anayasanın ‘değiştirilemez, ellenemez' olmadığını belirterek, “Bu Meclis isterse Anayasayı değiştirir. İtiraz etmek size 10 dakika kazandırır. Biz bunu Cumhurbaşkanı için değil, gelecek için istiyoruz” dedi. Turan, CHP'nin milletten korktuğunu söyleyince Engin Alkay, “Korkan belli. 50 avukata bile biberli gaz sıktınız. Millet korkan bir hükümet var, yazıklar olsun. Meclis tv açarsınız, adam gibi yaparsınız. Nerde Meclis tv?” tepkisini gösterdi.

SEÇİLMİŞ KRAL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, ise teklifin Anayasa'nın ilk 4 maddesine aykırı olduğunu şöyle ifade etti: “Seçilmiş kral yaratma teklifidir. Bir kişi hem hükümet hem kanun yapıcı hem hakim yapma teklifidir. Gazi Meclis'in bağrına canlı bomba koyma teklifidir. “ HDP ise teklifin reddedilmesine ilişkin önerge verdi. Başkanvekili önce ‘işleme almıyorum' dedi, itiraz üzerine usul tartışması açtı. Yapılan konuşmalardan sonra HDP'nin önerisi kabul edilmedi.

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MECLİS TV'YE RAKİP ÇIKTI

Meclis TV, Anayasa görüşmelerini yayınlamayınca vekilleri kendi çözümünü buldu. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, profesyonel kamera getirerek Genel Kurul'da masasının üzerine kurdu. Sosyal medya hesabından görüşmeleri canlı yayınladı.

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AKP’DEN İLGİNÇ İDDİA: 20 CHP’Lİ…

TBMM’deki Anayasa görüşmeleri sırasında AKP’liler ilginç bir iddia da ortaya attı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “CHP’den 20’ye yakın milletvekilinin anaysa değişiklik teklifine evet oyu kullanacağını öne sürdü. Elitaş ”CHP oy kullanma kabinine milletvekillerini sokma cesareti gösterecek mi gösteremeyecek mi onu teyit edeceğiz. 316 milletvekili imza attık, imzamız senet, sözümüz namusumuzdur. Bizden kimsenin verdiği sözden döneceği kanaatinde değilim” dedi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Anayasa teklifiyle rejim değişikliği yapılmadığını savunarak, “Yapılan hükümet sistemi değişikliğidir. Hükümet netleştirmesi yapılıyor” dedi. Parsak, partisine yönelik eleştiriler için de “ Bunları ileri sürenler, 15 Temmuz'da yaşananları, muhtemel gelişmeleri anlamayan ya da anlamak istemeyenlerdir. Rejim değişikliği değil, hükümet sistemi değişikliğidir. Daha doğru bir ifade ile hükümet sistemi netleştirmesi söz konusu”diye konuştu.

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TAŞ MI DÜŞTÜ?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise AKP’nin 2012’ye kadar bütün belgelerinde, parlamenter sistem vurgusu yaptığını belirterek “10 yılın ardından başınıza taş mı düştü parlamentonun dibine dinamit koymak istiyorsunuz?” diye sordu. Altay, “Meclis bombalanırken parlamenter demokratik sisteme vurgu yapılıyorken şimdi ‘biz bundan caydık’ diyorlarsa, çıkıp dürüstçe, ahlaklı şekilde bunun gerekçelerini tane tane ortaya koymaları lazım. Türkiye var oldukça Meclis de var olacaktır.” dedi.

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CEZAEVİNDEN MEKTUP

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ise tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın TBMM Başkanlığına gönderdiği mektubu okudu. Demirtaş mektubunda “Bizim parlamentoda görüşlerimizi ifade etme, oy kullanma hakkımız fiilen gasp edilmişken, bu görüşmeler ve oylamalar hukuka aykırı ve tartışmalı olacaktır” dedi. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da “Türkiye’de kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran, rejimi değiştiren, dünyada benzeri görülmeyen, tek adam teklifinin görüşüleceğini” iddia etti.

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VATANDAŞ OKUR YAZAR

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise, Meclisin takdiriyle millete gidilmesi halinde milletin karar vereceğini, kimsenin korkmasına, çekinmesine gerek bulunmadığını, milletin okur yazar olduğunu, ne olduğunu bildiğini söyledi.

DAVUTOĞLU İLGİSİ

Eski Başbakan, AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, görüşmelere katıldı. Başbakan konuşma yapmadan 20 dakika önce salona geldi. Eski bakanlar Beşir Atalay ve Ali Babacan, Davutoğlu'na ilgi gösterdi, bir süre sohbet ettiler. Efkan Ala'nın da aralarında bulunduğu bazı vekiller de yanına gelerek tokalaştı.

WHATSAP GRUBU

AKP milletvekillerini yakın markaja aldı. Anayasa görüşmeleri boyunca küçük gruplar oluşturarak devam ve oylama sıkıntısı olmaması için önlem aldı. 5-6 kişilik milletvekillerinden whatsap grubu oluşturuldu. Grubun yöneticisi diğer vekillerden sorumlu olacak.

BAŞBAKANLIK KALKTI MI?

Binali Yıldırım, görüşmeler boyunca hükümet sırası yerine AKP grubunun önünde oturdu. CHP'li Muharrem İnce, “Binali Yıldırım neden yerinde oturmuyor, başbakanlık kaldırıldı mı?” diye laf attı. Başkanvekili Ahmet Aydın, “Zamanı gelince o da olur” karşılığını verdi.

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OYLAMA NASIL YAPILIYOR?

İLK OYLAMA; PAKETİN GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLAMASI İÇİN

Meclis iç tüzüğüne göre Anayasa Paketi'nin görüşülmeye başlanması için Genel Kurul'da bir oylama yapılması gerekiyor. Bu oylamada paketin görüşülmesi için yeterli oy çıkarsa, paketin maddelerinin görüşülmesine başlanıyor.

MADDELER TEK TEK OYLANACAK

Paketin görüşülmeye başlamasının ardından, pakette bulunan 18 madde tek tek görüşülecek. Her maddenin görüşülmesinin ardından ise kapalı oylama yapılacak.

MADDELER İKİNCİ KEZ OYLANACAK

Maddelerin tümünün tek tek görüşülüp, görüşme sonrasında oylanmasının ardından iki tam gün ara verilecek. İki tam gün aranın ardından, paketteki 18 madde, bu kez görüşme yapılmadan, tek tek yeniden oylanacak.

PAKETİN TÜMÜ ÜZERİNDE OYLAMA YAPILACAK

18 maddenin tek tek oylanmasının ardından, paketin tümü de bir kez daha oylanacak.

EĞER 330 BULUNMAZSA NE OLACAK?

Anayasa paketinin TBMM'den geçmesi için 330 oy gerekiyor. Maddelerin tek tek oylanmasında bu 330 oy aranacak. eğer maddelerden herhangi biri 330 oyu ilk turda alamazsa, yine de pakette kalmaya devam edecek. Görüşmeler bittikten sonra maddeler üzerinde yine tek tek ikinci oylamalarda 330 oyu alamayan madde, ilk turda 330 almış bile olsa, ikinci turda bu oranı yakalayamadığı için paketten “düşmüş” sayılacak.

İkinci turda 330'u alamayan madde, paket dışında kalacak ve Anayasa Paketi'nin tümü üzerinde yapılacak son oylamaya bu madde dahil edilmeyecek.

Maddelerin tümü üzerinde yapılacak son oylama, pakette kalan, “önceki oylamalarda düşmemiş” maddeler üzerinden yapılacak. Bu son oylamada da yine 330 oy aranacak. Paketin tümünün oylamasında 330 oy oranına ulaşılamazsa, bu kez paketin tümü düşmüş sayılacak.