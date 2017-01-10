Ankara’daki anayasa protestosunda çekilen o fotoğrafın ‘hikayesi’

TBMM önündeki 'yeni anayasa' protestosunda çekilen ve 'polis müdahalesi' olarak servis edilen fotoğrafın aslında 'öyle olmadığı' anlaşıldı. Fotoğraftaki CHP'li başkanın, eliyle arkadaşının ağzını 'gözaltına alınmasın' diye kapattığı ortaya çıktı.

Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan yeni anayasa görüşmelerine dün TBMM’de başlandı. Genel Kurul’daki toplantı öncesi TBMM önünde de protesto gösterisi vardı. Ağırlıklı olarak CHP’lilerin ve Ankara Barosu’nun başını çektiği ve çeşitli STK’ların temsilcilerinin de destek verdiği eyleme polisin müdahalesi çok sert oldu.

Polis buz gibi havada göstericilerin üzerine su sıktı. Ardından da biber gazı sıkmayı sürdürdü. Yaşanan arbede sırasında CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman’ın, polisin yanında bir kadının ağzını kapattığı göüntüler eyleme ve protestoya damga vurdu. Haber ajansları tarafından da geçilen bu fotoğrafta Servet Akman, polis gibi tanıldı. Akman ise işin aslını sozcu.com.tr’ye açıkladı.

“Kötü söz çıkmasın diye”

CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman, karşısındaki kadının ağzını ‘niçin kapattığını’ olay öncesi ve sonrasını şöyle anlattı “Gösteriler sırasında polisler, CHP Çankaya Eğitim Komisyonunda görevli arkadaşım Sevda Keskin ile yaşlı bir kadını ters kelepçeye aldılar. İlçe başkanı olarak bu olaya müdahale ettim. Sevda ile biz itiş-kalkış sırasında birlikte yere düştük. Kalkınca Sevda yine polisle karşı karşıyaydı. ‘Ağzından kötü bir şey çıkmasın ve bu yüzden gözaltına alınmasın’ diye elimle ağzını kapattım. Bir yayın kuruluşu benim bu görüntümü üstelik gözümü de bantlayarak ‘polis şiddeti’ diye vermiş. Gerçek bundan ibarettir. Yasal haklarımızı kullanıp ülkemizin önünü karartan anaya değişikliğine karşı çıkmak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.