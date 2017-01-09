Başbakan Yıldırım: Kaptanın tek olması lazım, iki kaptan gemiyi batırır

Başbakan Binali Yıldırım, sistem değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğunu anlatırken, ‘İki kaptan gemiyi batırır. Kaptanın tek olması lazım’ ifadesini kullandı. Yeni sistemde Başbakan olmayacağını vurgulayan Yıldırım, “Biz makam mevki delisi değiliz. Bir ali değil, Binali feda olsun. Ülkem, devletim kazanacaksa biz kaybedelim” dedi.

Yıldırım, Genel Kurul'da anayasa tekliğinin tümü üzerinde AKP Grubu adına şu konuşmayı yaptı:

MİLLET ‘OLUR' VERECEK

“Bugün ülkemizin geleceği için çok ama çok önemli bir konu bir aradayız. Türkiye'nin geleceğini konuşacağız. Asıl işin sahibi millettir. Öyle inanıyoruz ki, olur verecek. Türkiye'nin önünü açacak, yolunu aydınlatacaktır.

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60 YAŞI GERİDE BIRAKTIM

60 yaşını geride bıraktım. Son 15 yıldır siyasetin içindeyim. Ülkeme, millete hizmet için çalıştık. Büyük iftiharla söylüyorum ki, Erzincan'da kendi halinde bir ailenin 10 evladından biri olarak önemli sorumluluk almış olmanın Cumhuriyetin bize bahşettiği en büyük imkandır. Bu toprakları bize vatan yapan Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Siyasetin tem amacı var; millete hizmet. Gerisinde millete hizmet olmayan siyaset benim için hiçtir. Yaptığınız yol, tünel, hastaneler her şey insanımızın hayatını kolaylaştırmak içindir.

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İKİ KAPTAN GEMİ BATIRIR

1961'den beri Cumhurbaşkanı kör topal seçildi. Doğru dürüst hiç yapılmadı. Yönetimde irade tek olması lazım. İrade olmayan yerde idare olmaz. Çatal kaşık yere girmez. İki kaptan gemiyi batırır. Kaptanın tek olması lazım. İcraatta kaptanın tek olması lazım. Yürütmeyle ilgili yetkileri verirsiniz, sistemi ona göre verirsiniz. Vesayet odakları cesaret kazanıyor. Sistem bir yerde tıkanıyor.İkili yapı, her iki yapının halktan doğrudan yetki alması sürdürülebilir değil. CHP'yle eskiden beri anlaşamadığımız bir konu var. Onlar parlamenter sistemi, biz başkanlığı savunuyoruz. Karar verecek olan millettir.

CHP ABD TİPİ İSTEDİ

Sayın Kılıçdaroğlu, ‘ABD tipi başkanlık getirin kabul edelim' dedi. Onu da buyurun dedim, ses çıkmadı. Bekleyecek halimiz yok. Bu sefer 18 maddelik değişiklik yaptık. Baykal makul değerlendirme yaptı. Mesele çok açıktır. Bu bir yönetim sistemi değişikliğidir. Adı da Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemidir.

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BİNALİ FEDA OLSUN

Yeni sistemde Başbakan yardımcıları var. (CHP sıralarından Cumhurbaşkanı yardımcıları itirazı üzerine) Başbakan yok. Biz makam mevki delisi değiliz. Bir ali değil, Binali feda olsun. Ülkem, devletim kazanacaksa biz kaybedelim. Biz şan, şöhret peşinde değiliz. Buna karşı çıkanların hangi gerekçeyle karşı çıktıklarını anlamıyorum. Kimin kazanacağına siz, biz karar vermiyorsunuz. Millet karar veriyor. Erzincan'ın Refahiye ilçesinden Topal Dursun'un oğlu Başbakan oluyorsa, CHP'den Cumhurbaşkanı olur. Karşı çıkmayın, çalışın, kazanın.”

CHP ‘TARTIŞALIM' DEDİK

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Başbakanın ‘CHP, ABD sistemini getirin kabul edelim' sözlerine şu cevabı verdi: “Başbakan eksik, yanlış söyledi. Getirin ABD başkanlık sistemini, tartışalım. Çünkü ABD'de Meclis, başkandan bir adım öndedir. ABD sisteminde yargı bağımsızdır, çok güçlüdür. Başbakan mühendis adamsın. Sigortasız tesisat olur mu, hakemsiz maç olur mu?”

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GÜLE, GÜLE TEZAHÜRATLARI

Başbakan, konuşmasını yaptıktan sonra direkt kulise yöneldi ve genel kuruldan çıktı. CHP'li vekiller ayağa kalkarak elleriyle ‘güle güle' tezahüratı yaptı.