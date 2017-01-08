İzmir'de eğlence mekanları hafta sonu kapandı. İşletmeciler bu kararı başlıktaki cümle ile açıkladı : "Cenaze evinde eğlence olmaz."

EĞLENCE YOK, YAS VAR

İzmir’deki terör saldırısında kahraman polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can’ın şehit olması herkesi yasa boğdu. İzmir’in eğlence mekanları da bu hafta sonunda kepenk kapattı. İşletmeciler bu kararı bütün şehrin cenaze evi olduğu anlayışıyla uyguladı. Ayrıca eğlence mekanı işletmecileri bu kararı hiçbir talep, genelge ya da yasaklama olmadan aldı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

İzmirliler’in bu tutumu sosyal medyada yankı uyandırdı. Kamuoyunun takdirle karşıladığı bu örnek davranış, Twitter’daki yorumların yanısıra eksisozluk’te de hayli yer buldu.





YÜZLERCE MOTOSİKLETLİDEN SAYGI TURU

Diğer yandan, İzmirli motosikletçiler bugün saygı turu yaptı. 30’dan fazla motosiklet kulübü üyesi şehit polis Fethi Sekin’i saygıyla anmak ve minnet duygularını ifade etmek için yollardaydı. Motosikletlerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatan yüzlerce sürücünün ilk durağı Bayraklı Adliyesi’ydi. Topluluk, kahraman polis Fethi Sekin’in şehit düştüğü yere karanfiller bıraktı. Saygı duruşunun ardından istiklal Marşı okundu.

ŞEHİDİM HAKKINI HELAL ET BİZE

Topluluk daha sonra Sekin’in Bornova İlçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki evinin önüne gitti. Burada da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından dualar okundu. Motosiklet toplulukları “Şehidim hakkını helal et bize” sloganları attı. İzmir Motosiklet Kulüpleri Birliği’nin düzenlediği anma ve saygı etkinliğine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polisler de tura katılarak eşlik etti.