CHP’den yeni Anayasa’ya karşı Kuvayi Milliye taktiği

CHP'nin basına kapalı gerçekleştirilen grup toplantısı devam ediyor. Sözcü'nün edindiği bilgilere göre; CHP 'yeni anayasa' gündemiyle toplanacak Genel Kurul'da AKP'nin paketine karşı usülden vuracak. CHP'li vekillerin sık sık Milli Mücadele kelimesini telaffuz ettikleri ve "Meclis'te Kuvayi Milliye mücadelesi vereceğiz" dedikleri öğrenildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Genel Kurul nedeniyle partisi için OHAL ilan etti...

AKP ve MHP üzerinde anlaştığı ve komisyonda 3 maddesi tırpan yiyen böylelikle 18 maddeye düşen yeni Anayasa paketi için görüşmeler Meclis Genel Kurulu’nda 14.00’te başlıyor. Teklif en az 330 oyla geçerse 2 ya da 23 Nisan’da referandum bekleniyor. En fazla 15 gün sonra paket Meclis’ten çıkarsa Cumhurbaşkanı onayına gidecek. AKP’nin 316 oyu üzerine MHP’den fire olur, 14 eksikle paket kalırsa siyaseti yeni bir gündem bekleyecek. Bu durumda referandum için planlanan tarihte erken seçim gündeme gelebilecek.

Anamuhalefet partisi CHP’nin izleyeceği yol ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan basına kapalı grup toplantısında masaya yatırıldı. Ortaya atılan ve büyük ölçüde benimsenen bir görüş öncelikle paketin ‘usül yönünden’ anayasaya aykırılığını gündeme getirmek oldu.

18 DEĞİL 51 MADDE MÜCADELESİ

AKP’nin, MHP destekli paketi 18 maddeden oluşuyor fakat bu 18 maddeyle Anayasadaki 51 maddede değişiklik yapılıyor. CHP, Anayasa’nın değiştirilmesi için değişecek her maddenin tek tek görüşülmesi gerektiğini dolayısıyla 51 madde değişecek ise bunun 51 maddelik bir paket olarak Genel Kurula gelmesini savunacak. CHP ayrıca AKP’nin 18 maddelik paketinin usül yönünden buna aykırı olduğunu ifade edecek. Buna örnek olarak da daha önce AYM’nin aldığı kararlar gündeme getirilecek.

KUVAYI MİLLİYE TAKTİĞİ

Toplantıda vekillerin hemen hepsinin söz alarak “Genel Kurul’da paketin geçmemesi için elden gelen her şeyin” yapılması gerektiğini vurguladıkları ve sık sık ‘Milli Mücadele ruhu’ cümlesini telaffuz ettikleri öğrenildi.

Vekillerin birbirlerine “Kuvayı Milliye mücadelesi vereceğiz” dedikleri de sızan bilgiler arasında.

EN ÖNEMLİ KONU SANDIK GÜVENLİĞİ

CHP’liler toplantıda ayrıca en önemli konunun ‘oylama güvenliği’ olduğu görüşünü belirttiler. Bu çerçevede bütün görüşmeler boyunca tüm vekillerin Meclis’te hazır bulunması, oylama sırasında da sandık güvenliğine özel önem verilmesi üzerinde duruldu.

TEK KESİME DEĞİL TÜM TÜRKİYE’YE ZARARLI

Yine toplantıda Genel Kurul(da verilecek mesajların, “bu anayasa paketinin sadece tek bir kesime değil tüm Türkiye’ye zarar vereceği” konusunun vurgulanması kararı çıktı. Milletvekilleri “bu değişikliğin AKP’yi de zora sokacağını anlatmamız gerekir” görüşünü ifade ettiler. Toplantıda ayrıca her hangi bir kesimin doğrudan hedef alınmaması ve rencide edilmemesi kararı çıktı.

Kılıçdaroğlu OHAL ilan etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Genel Kurul nedeniyle ‘OHAL’ ilan etti. İşte CHP liderinin aldığı kararlar

-Kimse (en yakını vefat etmedikçe) Meclis’i terk etmeyecek.

-Hiçbir vekil sadece balkonda otunup kurulu izlemeyecek.

-Herkes içtüğüzün verdiği bütün yetkileri kullanacak