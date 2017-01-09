DBP Başkale İlçe Eş Başkanı tutuklandı

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan DBP İlçe Eş Başkanı Senar Yeşilırmak tutuklandı.

Van'ın Başkale ilçesinde dün yapılan operasyonda gözaltına alınan DBP İlçe Eş Başkanı Senar Yeşilırmak ve parti yöneticisi Farıs K., İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından DBP'li Yeşilırmak ve Farıs K., bugün adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen BDP İlçe Eş Başkanı Senar Yeşilırmak ‘örgüte üye olmak' iddiasıyla tutuklanırken, Farıs K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA