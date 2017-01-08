Erdoğan’ın Katar Emiri’ne gösterdiği yer yandı iddiası

CHP İstanbul Milletvekil Barış Yarkadaş, Sürmene'de yanan ormanın Erdoğan'ın Katar Emiri'ne havadan dolaşarak gösterdiği yer olduğunu yazdı. Paylaşımın ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Veysi Eroğlu da yanan ormanların bir yıl içinde yeniden ağaçlandırıldığına dair bir paylaşımda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde çıkan ve yaklaşık 20 hektarlık alanın kül olduğu orman yangınına ilişkin olarak, “Trabzon Sürmene’de Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar Emiri’ne havadan dolaşarak gösterdiği orman yanıyor… Emir’e yatırım alanı mı açılıyor?” iddiasında bulundu. Yangının ardından twitter’da sümene etiketi ile çok sayıda paylaşım oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Trabzon’a gelen Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani ile bölgede kış turizmi yapılabilecek alanları helikopterle havadan incelemişti. İLGİLİ HABER Erdoğan, Katar Emiri'ne Trabzon'u tanıttı

