Fenerbahçe’ye yeni bir kumpas mı kuruluyor?

Yargıtay’ın, beraat eden Fenerbahçe Başkanı Yıldırım’a kurulan kumpasla ilgili kararı bekleniyor. Ancak yeni yılın ilk saatlerinde sosyal medyaya sızdırılan ses kayıtları akıllara başlıktaki bu soruyu getirdi

Aytunç ERKİN

Türkiye yeni yıla Ortaköy Reina'daki kanlı saldırıyla girdi. 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından yaklaşık 1.5 saat sonra bir Youtube hesabı tarafından çarpıcı ses kayıtları yayınlandı. O saatte kimse bunun ne anlama geldiğini anlamadı. Birileri, 3 Temmuz 2011'de FETÖ'cü yargı ve Emniyet işbirliğiyle yapıldığı ortaya çıkan ‘Şike operasyonu'nun Adli Emanet'te muhafaza edilen sözde ‘delil' kayıtlarını sızdırdı. Yılın ilk günü sabah saatlerinde herkes Reina saldırısına odaklanmışken Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın telefon konuşmaları yayılmaya başladı. Gazeteciler birbirlerini arıyor, Fenerbahçe yönetimi de ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Kayıtların Ankara üzerinden sızdırıldığı iddia edildi. Fenerbahçe kanadı da hemen harekete geçti ve ses kayıtlarının yüklendiği Youtube hesaplarını kaldırıldı. Fenerbahçe taraftar platformu ‘12 Numara' ise sahte olduğunu öne sürdüğü ses kayıtlarını sosyal medyada paylaşanların ‘FETÖ propagandası'ndan ihbar edilmesi çağrısında bulundu.

KAYITLARI KİMLER SERVİS ETTİ?

Kayıtların kim tarafından servis edildiği konusunda hummalı bir çalışma başlatıldı. Çünkü, Aziz Yıldırım ve bazı Fenerbahçe yöneticilerinin yargılandığı şike davasının kumpas olduğu yönündeki kararın ardından mahkeme beraat kararı vermişti. Ancak Yargıtay uzun bir süredir beraat kararını onamadı. Yargıtay'daki kararın açıklanmasından önce ses kayıtlarının sızdırılması, “Fenerbahçe'ye yönelik operasyon devam mı ediyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Şimdi geliyoruz çarpıcı iddialara:

– Uzun zamandır Twitter hesaplarında ses kayıtlarının dokümanlarını yayımlayan bazı gerçek ve sahte isimler, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile arkadaşlarının konuşmalarının altını kırmızı kalemle çizmiş. Youtube'a yüklenen videoların görsellerinde de aynı dokümanların görsel malzeme olarak kullanıldığı görüldü. Bu gerçek ve sahte hesaplarla ilgili bir işlem yapıldı mı?

KAOS MU ÇIKARILACAKTI?

– İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen şike davasında nihai karar 9 Ekim 2015'te verildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yöneticiler İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve Ali Yıldırım ile Tamer Yelkovan da beraat eden isimler arasında yer aldı. Yargıtay ise 2015 yılından bu yana kararını vermedi.

– 31 Aralık gecesi Reina'daki saldırının ardından sosyal medyada yayılan ses kayıtlarını yayınlayanların amacı Fenerbahçe Kulübü üzerinden kaos çıkarmak mıydı?