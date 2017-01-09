Fethi Sekin’in sadık köpeği Zeytin’den haber var

İzmir'deki saldırıda şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'le ilgili paylaşılan her şey, onun ne kadar iyi bir insan olduğunu gösterdi. Sekin'in bir de çok sevdiği Zeytin adında bir sokak köpeği vardı. İşte Zeytin'in akıbeti...

İzmir kahramanı Fethi Sekin, 10 yıl önce Zeytin ismini verdiği bir köpeği sahiplenmişti. Zeytin, her gün birlikte çalıştığı ve onu sahiplenen Sekin’i çok seviyordu. Saldırı sonrası her zaman çalıştıkları yere gitti ama çok sevdiği polis memuru Fethi Sekin artık orada yoktu.

Zeytin hep orada bekledi ama şehit polisimiz bir daha onun yanında olmayacaktı. Zeytin artık kimsesiz kalmıştı. Bu kadar üzüntünün ardından kimsesiz kalan Zeytin’le ilgili, bizleri biraz gülümsetecek bir haber alındı.