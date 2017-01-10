Hava durumu: Kar ne zaman bitecek? Hava nasıl olacak? (10 OCAK)

Türkiye günlerdir kar altında, vatandaşlar hayatı etkileyen beyaz örtünün ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Güzelliğiyle büyüleyen ancak bazı zorluklara da yol açan kar ne zaman bitecek? Yeniden yağacak mı? İşte 10 Ocak hava durumu ve merak edilenler...

Cuma günü yurda giriş yapan ve tahminlerin üzerinde yağış bırakan kar İstanbul’da Perşembe akşamına kadar etkisini sürdürecek. Bugün karla karışık yağmur şeklide başlayan yağış öğleden sonra kara dönüşecek. Çarşamba ve Perşembe günü ise karla karışık yağmur sürecek. Cuma günü ise yağış kesilse de hava sıcaklığı daha da düşecek.

İSTANBUL’DA ETKİLİ KAR YENİDEN BAŞLADI

İstanbul’da dün gece zayıflayıp son bulan kar yağışı bugün öğlen saatlerinde yeniden başladı. Hem de etkili. Bağcılar ve çevresi saat 13.00 den itibaren etkili kar yağışının başladığı bölgelerden biri. Kar aynı saatlerde Taksim’de de yağmaya başladı

GÖZLER VALİ ŞAHİN’DE

Öğrenciler ise İstanbul’da okullar yarın tatil olup olmayacağı haberi için İstanbul Valisi Vasip Şahin’in açıklamasını bekliyor.

İşte günün hava durumu ve Türkiye’de 5 günlük haritalı hava durumu.

10 OCAK TÜRKİYE’DE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin’in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin’in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya’nın güneybatı ve Karaman’ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara’da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadenizde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına şeklinde (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

İZMİR KAR ALTINDA

Meteoroloji bugün için İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde görülecek kar yağışının 3 ila 10 cm, yüksek kesimlerde 10 ila 15 cm örtü yapacağı konusunda uyarı yayınları. Kar yağışının öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve ardından yağmura döneceği bekleniyor.

İZMİR İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji bugün için İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde görülecek kar yağışının 3 ila 10 cm, yüksek kesimlerde 10 ila 15 cm örtü yapacağı konusunda uyarı yayınları. Kar yağışının öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve ardından yağmura döneceği bekleniyor.

KAR ANTALYA’DA YOLLARI KAPATTI

Antalya’nın Korkuteli, Elmalı ve Akseki ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Korkuteli’de taşımalı eğitim verilen okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Antalya’nın kırsal ilçeleri Korkuteli, Elmalı ve Akseki’de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya- Korkuteli, Korkuteli- Elmalı karayolu trafiğe kapandı. Korkuteli’nde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, taşımalı eğitim yapan okullar bir gün süreyle tatil edildi.

MUĞLA'DA 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Muğla’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası 5 ilçede okullar tatil edilirken, bu ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayıldı.

