Hırsızı öldüren ev sahibi tutuklandı

Batman'da hırsızlık amacıyla bir eve giren şahıs ev sahibi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Adliyeye sevk edilen ev sahibi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Petrolkent Mahallesi’ndeki bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyfettin D.’ye ait eve giren Şehmus Kavak (22), ev sahibi tarafından fark edildi.

Ev sahibinin uyarılarını dikkate almayan Kavak, evin balkonuna kaçmaya çalıştığı sırada, ev sahibi tarafından silahla vuruldu. Kavak, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ev sahibi Seyfettin D. ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA