Hükümetten terör önlemleri: Orta Asya’ya vize, şüpheli mültecilere sınır dışı yolu görünüyor

Türkiye'de terör olaylarına adı karışan yabancı uyruklu kişilerin sayısındaki artış, hükümeti harekete geçirdi. Orta Asya'dan gelenlere vize ve Türkiye'de yaşayıp şüpheli olduğu gözlenen mültecilere ise sınır dışı uygulaması gündeme alındı. Ancak sayısı 3 milyonu geçen Suriyeli mültecilerin, Suriye'deki kayıtlarına ulaşılamadığı için kendi beyanlarının esas alınması sıkıntı yaratıyor.

Hükümetten şüpheli mültecilere ve Orta Asya vatandaşlarına karşı terör önlemi… Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Reina’daki terör saldırısını gerçekleştiren kişinin Özbekistan pasaportlu çıkmasının ardından Ankara’da, Bakanlar Kurulu ve güvenlik toplantıları düzenlendi. Bu toplantılarda, son bir yıl içerisinde Türkiye'deki terör eylemlerinin ikisinin, Orta Asya ülkeleri vatandaşı olan DEAŞ militanlarınca yapıldığı belirtildi. Hem Orta Asya ülkelerinden gelenler için vize uygulaması hem de Türkiye’de yaşayan mültecilere yönelik şüpheli durumda olanlara sınır dışı uygulamasını için harekete geçilmesi gündemde…

3 MİLYON SURİYELİNİN KAYITLARI YOK

Türkiye'deki mültecilerin terör örgütleriyle ilişkileri araştırılacak ve şüpheli şahıslar yakından takip edilecek. Ancak, Türkiye'de ikamet eden ve sayıları 3 milyonu bulan Suriyeli mülteciler arasında, terör olaylarına karışanlarla ilgili sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Bu kişilerin, Suriye kayıtlarına ulaşılamadığı için kendi beyanları esas alınıyor.

Ayrıca Orta Asya ülkelerinin istihbarat birimlerinden, Türkiye’de ikamet eden herkes için yeniden bilgi isteniyor.

NERELERDE, NE KADAR SÜRE YAŞADIKLARI TAKİP EDİLECEK

Mültecilerin, ülkeye giriş çıkış yapma sıklığı, yaşamını sürdürdüğü şehir tercihi, ne sıklıkta ev değiştirdiği ve herhangi bir işte çalışıp çalışmadığı gibi bilgiler üzerinden inceleme yapıldığı belirtildi. Şüpheli hareketlilik ve riskli ilişkileri olanların da sınır dışı edilmesine ilişkin çalışma yapılmasına karar verildi.

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