İstanbul’da kar esareti sürüyor

İstanbul'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı bir çok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi. Anayollar her ne kadar açık olsa da ara yolların tamamen kapalı olması vatandaşı çaresiz bırakıyor. İnsanlar ana arterlere ulaşmakta güçlük çekiyor. Siz de mahsur kaldığınız yerin fotoğrafını çekip adresle birlikte net@sozcu.com.tr'ye gönderin, yayınlayalım...

Megakentin neredeyse tüm ara sokakları kar altında kaldı. Anayollar temizlenmesine rağmen ilçe belediyeler sokaklara müdahale etmekte yetersiz kaldı.

TOPBAŞ: İLÇE BELEDİYELER DE KENDİ BÖLGELERİNDE ÇALIŞMALI

İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş, anayolların temizlendiğini ancak ilçe belediyelerin de kendi bölgelerini temizlemek için çaba sarf etmeleri gerektiğini belirterek, “TEM bağlantı yolları açık tutulması için yoğun çaba sarf edildi. İlçelerde kendi bölgelerinde bu çalışmaları yapması gerekiyor. Tüm İstanbullulara ricam sadece yönetimlere bırakmayalım. Kapımızın önünü açık tutalım” dedi.

İSTANBUL 122 CM’Yİ GÖRDÜ!

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı’nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi. İBB, kar yağışının Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz’da tipi şeklinde devam ettiğini kaydetti. Kar yağışının başlaması ile TEM ve D-100’de kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta itfaiye ile yol bakım ekipleri tarafından çekildiğini belirten İBB, bu sabah saat 08:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:

– Çatalca-Subaşı: 122 cm,

– Hadımköy, Yassıören: 105 cm,

– Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy 68 cm,

– Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 62 cm,

– Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 55 cm,

– Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:45 cm,

– Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm,

– Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 30 cm,

– Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 20-25 cm,

– Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm.

TÜM DENİZ ULAŞIMI İPTAL!

THY 277 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul’un finans merkezi Maslak’ta durum böyle;

Gökdelenlerin bulunduğu Meydan sokakta yön tabelaları bile kara gömüldü.

Kaldırımlar karla kapalı olduğundan vatandaşlar araçlarla birlikte yolun ortasından yürümek zorunda kaldı.

Maslak havandan görüntü:

SİZDEN GELENLER:

YER: Soyak Yenişehir

YER:Yeniköy





YER:Maltepe

YER:Seyrantepe

YER: Hadımköy

YER: Topkapı

YER: Gümüşsuyu



YER: İkitelli O.S.B

YER: Eyüp Yeşilpınar Mah.

YER: Bayrampaşa, Kartaltepe

YER: Libadiye Köprüsü’ne bağlanan Ücpınarlar Caddesi

YER: Şenevler Mah. Aydın Sok. Tarabya, Sarıyer

YER: İstanbul Finans Merkezi, Ataşehir Bulvarı

YER: Küçükçekmece Sefaköy İnönü mahallesi

YER: Bayrampaşa – Yıldırım Mahallesi

YER: Ayazağa Mahallesi 101. Sokak Sarıyer

YER: Mehterçeşme Yeşilkent Mah. Esenyurt

YER: Ataşehir Örnek mahallesi E-5’e tek çıkış yolu

YER: Ataşehir

YER: Soğuksu, Beykoz

YER: Sarıyer, Zekeriyaköy

YER: Sultangazi, Uğur Mumcu mahallesi



YER: Perpa, Okmeydanı

YER: Maslak

YER: Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi

YER: Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mah.İhsan Çıkmazı Sokak

YER: Bosna Bulvarı- Nato yolu Üsküdar

YER: Koza Sokak, Baltalimanı

YER:Söğütlüşme