İstanbul’da kar esareti sürüyor

Megakentin neredeyse tüm ara sokakları kar altında kaldı. Anayollar temizlenmesine rağmen ilçe belediyeler sokaklara müdahale etmekte yetersiz kaldı.
TOPBAŞ: İLÇE BELEDİYELER DE KENDİ BÖLGELERİNDE ÇALIŞMALI
İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş, anayolların temizlendiğini ancak ilçe belediyelerin de kendi bölgelerini temizlemek için çaba sarf etmeleri gerektiğini belirterek, “TEM bağlantı yolları açık tutulması için yoğun çaba sarf edildi. İlçelerde kendi bölgelerinde bu çalışmaları yapması gerekiyor. Tüm İstanbullulara ricam sadece yönetimlere bırakmayalım. Kapımızın önünü açık tutalım” dedi.
İSTANBUL 122 CM’Yİ GÖRDÜ!
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı’nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi. İBB, kar yağışının Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz’da tipi şeklinde devam ettiğini kaydetti. Kar yağışının başlaması ile TEM ve D-100’de kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta itfaiye ile yol bakım ekipleri tarafından çekildiğini belirten İBB, bu sabah saat 08:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:
– Çatalca-Subaşı: 122 cm,
– Hadımköy, Yassıören: 105 cm,
– Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy 68 cm,
– Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 62 cm,
– Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 55 cm,
– Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:45 cm,
– Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm,
– Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 30 cm,
– Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 20-25 cm,
– Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm.
İstanbul’un finans merkezi Maslak’ta durum böyle;
Gökdelenlerin bulunduğu Meydan sokakta yön tabelaları bile kara gömüldü.
Kaldırımlar karla kapalı olduğundan vatandaşlar araçlarla birlikte yolun ortasından yürümek zorunda kaldı.
Maslak havandan görüntü:
SİZDEN GELENLER:
YER: Soyak Yenişehir
YER:Yeniköy
YER:Maltepe
YER:Seyrantepe
YER: Hadımköy
YER: Topkapı
YER: Gümüşsuyu
YER: İkitelli O.S.B
YER: Eyüp Yeşilpınar Mah.
YER: Bayrampaşa, Kartaltepe
YER: Libadiye Köprüsü’ne bağlanan Ücpınarlar Caddesi
YER: Şenevler Mah. Aydın Sok. Tarabya, Sarıyer
YER: İstanbul Finans Merkezi, Ataşehir Bulvarı
YER: Küçükçekmece Sefaköy İnönü mahallesi
YER: Bayrampaşa – Yıldırım Mahallesi
YER: Ayazağa Mahallesi 101. Sokak Sarıyer
YER: Mehterçeşme Yeşilkent Mah. Esenyurt
YER: Ataşehir Örnek mahallesi E-5’e tek çıkış yolu
YER: Ataşehir
YER: Soğuksu, Beykoz
YER: Sarıyer, Zekeriyaköy
YER: Sultangazi, Uğur Mumcu mahallesi
YER: Perpa, Okmeydanı
YER: Maslak
YER: Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi
YER: Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mah.İhsan Çıkmazı Sokak
YER: Bosna Bulvarı- Nato yolu Üsküdar
YER: Koza Sokak, Baltalimanı
YER:Söğütlüşme