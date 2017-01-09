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İstanbul’da kar esareti sürüyor

İstanbul'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı bir çok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi. Anayollar her ne kadar açık olsa da ara yolların tamamen kapalı olması vatandaşı çaresiz bırakıyor. İnsanlar ana arterlere ulaşmakta güçlük çekiyor. Siz de mahsur kaldığınız yerin fotoğrafını çekip adresle birlikte net@sozcu.com.tr'ye gönderin, yayınlayalım...

Sozcu.com.tr
android-time 08:33 9 Ocak 2017
Haberler Gündem
İstanbul’da kar esareti sürüyor
İstanbul'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı bir çok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi. Anayollar her ne kadar açık olsa da ara yolların tamamen kapalı olması vatandaşı çaresiz bırakıyor. İnsanlar ana arterlere ulaşmakta güçlük çekiyor. Siz de mahsur kaldığınız yerin fotoğrafını çekip adresle birlikte net@sozcu.com.tr'ye gönderin, yayınlayalım...

Megakentin neredeyse tüm ara sokakları kar altında kaldı. Anayollar temizlenmesine rağmen ilçe belediyeler sokaklara müdahale etmekte yetersiz kaldı.

TOPBAŞ: İLÇE BELEDİYELER DE KENDİ BÖLGELERİNDE ÇALIŞMALI

İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş, anayolların temizlendiğini ancak ilçe belediyelerin de kendi bölgelerini temizlemek için çaba sarf etmeleri gerektiğini belirterek, “TEM bağlantı yolları açık tutulması için yoğun çaba sarf edildi. İlçelerde kendi bölgelerinde bu çalışmaları yapması gerekiyor. Tüm İstanbullulara ricam sadece yönetimlere bırakmayalım. Kapımızın önünü açık tutalım” dedi.

İSTANBUL 122 CM’Yİ GÖRDÜ!

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı’nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi. İBB, kar yağışının Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz’da tipi şeklinde devam ettiğini kaydetti. Kar yağışının başlaması ile TEM ve D-100’de kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta itfaiye ile yol bakım ekipleri tarafından çekildiğini belirten İBB, bu sabah saat 08:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:

– Çatalca-Subaşı: 122 cm,
– Hadımköy, Yassıören: 105 cm,
– Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy 68 cm,
– Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 62 cm,
– Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 55 cm,
– Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:45 cm,
– Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm,
– Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 30 cm,
– Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 20-25 cm,
– Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm.

TÜM DENİZ ULAŞIMI İPTAL!

THY 277 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul’un finans merkezi Maslak’ta durum böyle;

cek-gonder-880

Gökdelenlerin bulunduğu Meydan sokakta yön tabelaları bile kara gömüldü.

cek-gonder-880-3

Kaldırımlar karla kapalı olduğundan vatandaşlar araçlarla birlikte yolun ortasından yürümek zorunda kaldı.

maslak-gunduz

Maslak havandan görüntü:

cek-gonder-dik

SİZDEN GELENLER:

YER: Soyak Yenişehir

FOTOĞRAF: Gözde GEMALMAZ

FOTOĞRAF: Gözde GEMALMAZ

YER:Yeniköy

FOTO:Selim Sudançıkmaz

FOTO:Selim Sudançıkmaz


YER:Maltepe

 

FOTO:Nilgün Seyfeli

FOTO:Nilgün Seyfeli

YER:Seyrantepe

Özlem Erdoğan

Özlem Erdoğan

YER: Hadımköy

FOTOĞRAF: Türkan GÜNEŞ

FOTOĞRAF: Türkan GÜNEŞ

YER: Topkapı

 

FOTO:Özgür Yılmaz

FOTO:Özgür Yılmaz

YER: Gümüşsuyu

FOTOĞRAF: Onur Cavit İDİN / Çöpler bile toplanamamış...

FOTOĞRAF: Onur Cavit İDİN / Çöpler bile toplanamamış..


YER: İkitelli O.S.B

FOTOĞRAF: Sevil CANÖĞE / Yollar açık, kaldırımlar iptal...

FOTOĞRAF: Sevil CANÖĞE / Yollar açık, kaldırımlar iptal…

YER: Eyüp Yeşilpınar Mah.

FOTOĞRAF: İsmail KUVAT

FOTOĞRAF: İsmail KUVAT

YER: Bayrampaşa, Kartaltepe

FOTOĞRAF: Berrin KURTLUGİL

FOTOĞRAF: Berrin KURTLUGİL

YER: Libadiye Köprüsü’ne bağlanan Ücpınarlar Caddesi 

FOTOĞRAF: Hakan ŞAMİL

FOTOĞRAF: Hakan ŞAMİL

YER: Şenevler Mah. Aydın Sok. Tarabya, Sarıyer

FOTOĞRAF: Kaan AKKOÇ

FOTOĞRAF: Kaan AKKOÇ

YER: İstanbul Finans Merkezi, Ataşehir Bulvarı

FOTOĞRAF: Ercüment YEŞİLTAŞ

FOTOĞRAF: Ercüment YEŞİLTAŞ

YER: Küçükçekmece Sefaköy İnönü mahallesi

FOTOĞRAF: Özkan ŞEN

FOTOĞRAF: Özkan ŞEN

YER: Bayrampaşa – Yıldırım Mahallesi

FOTOĞRAF: Samet D.

FOTOĞRAF: Samet D.

YER: Ayazağa Mahallesi 101. Sokak Sarıyer

FOTOĞRAF: Gökçe KOCAMAN

FOTOĞRAF: Gökçe KOCAMAN

YER: Mehterçeşme Yeşilkent Mah. Esenyurt

FOTOĞRAF: Zekeriya BOSTANCI

FOTOĞRAF: Zekeriya BOSTANCI

YER: Ataşehir Örnek mahallesi E-5’e tek çıkış yolu

FOTOĞRAF: Gürcan GÖKPINAR / Kar suları erimiş ve yol yaklaşık yarım metre su kaplı. İnsanlar hali resimde görünüyor.

FOTOĞRAF: Gürcan GÖKPINAR / Kar suları erimiş ve yol yaklaşık yarım metre su kaplı. İnsanlar hali resimde görünüyor.

YER: Ataşehir

FOTOĞRAF: Hakkı YURTTUTAN

FOTOĞRAF: Hakkı YURTTUTAN

YER: Soğuksu, Beykoz

FOTOĞRAF: Aslı KOZAN

FOTOĞRAF: Aslı KOZAN

YER: Sarıyer, Zekeriyaköy

sariyer-zekeriyakoy

YER: Sultangazi, Uğur Mumcu mahallesi

FOTOĞRAF: Yasin KUTLU

FOTOĞRAF: Yasin KUTLU

YER: Perpa, Okmeydanı

FOTOĞRAF: Sami TANRISEVER

FOTOĞRAF: Sami TANRISEVER

YER: Maslak

Soldaki fotoğraf bugün Maslak'ta çekildi. Sağdaki fotoğraf dün Sarıkamış'ta çekildi...

Soldaki fotoğraf bugün Maslak’ta çekildi. Sağdaki fotoğraf dün Sarıkamış’ta çekildi…

YER: Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi

FOTOĞRAF: Ali Gökner ŞİMŞEK

FOTOĞRAF: Ali Gökner ŞİMŞEK

YER: Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mah.İhsan Çıkmazı Sokak

FOTOĞRAF: Erdem EROL

FOTOĞRAF: Erdem EROL

YER: Bosna Bulvarı- Nato yolu Üsküdar

FOTOĞRAF: Eylül SEYMEN

FOTOĞRAF: Eylül SEYMEN

YER: Koza Sokak, Baltalimanı

FOTOĞRAF: Canan TAŞKIN

FOTOĞRAF: Canan TAŞKIN

YER:Söğütlüşme

FOTO:İsmail Şahin

FOTO:İsmail Şahin

Son güncelleme: android-time 12:2109.01.2017
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