İstanbul’da kar kalınlıkları kayak merkezleriyle yarışta

İstanbul'da bu sabah itibari ile kar kalınlıkları açıklandı. Çatalca, Arnavutköy gibi uzak ilçelerde kar 1 metre ve 1 metrenin üzerinde, merkeze yakın ilçelerde ise yarım metreye yaklaştı.

Kış merkezlerindekilere benzer kar kalınlıklarına ulaşıldığı ilçeler ve ölçülen değerler şöyle ; Çatalca-Subaşı: 120 cm, Hadımköy, Yassıören: 100cm, B.Çekmece, Sultangazi:Arnavutköy 55-60cm, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 45-50cm, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 45 cm, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:30-35cm, Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 25-30cm, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 20cm, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 15-20 cm, Pendik, Kartal, Tuzla: 8-12cm. DHA-