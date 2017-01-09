İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

İstanbul'da Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu gecede yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı sabah saatlerine kadar kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti. Ara sokaklarda binlerde araç mahsur kaldı. Okullar bir gün süre ile tatil edildi.

İstanbul’da üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bugünde kentte etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi değerlerde kalmasıyla erimeyen kar hayatı olumsuz etkiliyor. Ana yolların açık olduğu kentte ara yollar tamamen karla kaplı durumda… TAKSİM BEYAZA BÜRÜNDÜ Yağış sırasında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza bürünürken, vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yürümekte zorlandı. Birçok kişi şemsiyelerini açarak kardan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise karda dolaşarak kar yağışının tadını çıkardı. TERMOMETRE -4 DERECEYİ GÖSTERDİ Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bulunan termometre saat 04.47’de -4 dereceyi gösterdi. Mahalle aralarındaki araçların üstlerinin tamamen karla kaplandığı gözlenirken, yol kenarlarında ise park edilmiş çok sayıda araç olduğu görüldü. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’de yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek, gece boyunca uyarılarına devam etti. OKULLAR TATİL EDİLDİ İstanbul Valisi Vasip Şahin, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün (09.01.2017 Pazartesi) için kent genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. YANDEX TRAFİK HARİTASINA GÖRE İSTANBUL YOLLARINDA SON DURUM BÖYLE;