İstanbul’da metrobüs, vapur ve feribotlar çalışıyor mu? 9 Ocak toplu taşımada son durum!

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı 9 Ocak Pazartesi günü yollara düşecek çalışanları endişelendiriyor. 9 Ocak Pazar günü vapur, feribot seferleri yapılacak mı ve metrobüs çalışacak mı? İşte İstanbul'da toplu taşıma ile ilgili son durum...

İstanbul yoğun kar yağışı altında ve meteoroloji Çarşamaba gününe kadar kar yağışının süreceğini belirtiyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin yolların açık tutulaması için çalışamaların yapıldığını belirtti ama çalışanlar 9 Ocak Pazartesi işe nasıl gidecekleri konusunda endişeliler. Özellikle kötü hava şartlarının feribot vapur seferlerini yapılıp yapılmadığı ve metrobüsün çalışıp çalışmadığı merak ediliyor.

VAPUR: 9 Ocak Pazartesi metrobüs seferlerinin yapılmasında son duruma göre bir sorun yok ki Şehir Hatları’ndan aksini belirten bir açıklama yapılmış değil. Vapur seferleri ile ilgili duyuruları aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

Vapur seferlerinin son durumu için tıklayınız

FERİBOT: 9 Ocak Pazartesi için feribot seferleri ile ilgili kar yağışınana istinaden bir duyuru bulunmuyor. İDO’nun sitesine göre 9 Ocak Pazartesi günü feribot çalışıyor. Feribot seferleri ile ilgili duyuruları aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

Vapur seferlerinin son durumu için tıklayınız

METROBÜS: 9 Ocak Pazartesi metrobüs seferleri İstanbul’daki son duruma göre çalışıyor olacak ki İETT’den aksini belirten bir açıklama yapılmış değil. Metrobüs seferleri ile ilgili duyuruları aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

Metrobüs seferlerinin son durumu için tıklayınız