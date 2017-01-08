Vasip Şahin açıkladı İstanbul’da yarın okullar tatil oldu! Hangi şehirlerde okullar tatil edildi?

İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusunu soran öğrenciler, vali Vasip Şahin'in Twitter sayfasına akın etti. Peki Vasip Şahin'den cevap var mı? Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı, kar devam edecek mi? Pazartesi okullar tatil olacak mı? Kar yağışı ne kadar sürecek? Vali Vasip Şahin kar tatili konusunda Twitter'dan herhangi bir açıklama yaptı mı? İşte merak edilenler...

‘İstanbul’da okullar tatil mi?’ sorusu sıklıkla sorulmaktaydı ve sonunda Vasip Şahin’den ilgili duyuru geldi, İstanbul’da okullar tatil edildi Yurdu etkileyen kar yağışı bazı şehirlerimizde okulların tatil edilmesine neden oldu, işte okulların tatil olduğu şehirler…

İŞTE VASİP ŞAHİN’İN TATİL TWEET’İ

İşte okulların tatil edildiği diğer kentler;

BURSA – Bursa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Bursa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır” denildi.Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Bursa’da gece sıcaklığın -10 dereceye kadar düşeceğini belirterek, don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı.

ZONGULDAK – Zonguldak’ta Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir” denildi. Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaban'ın paylaşımında, “Zonguldak'a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın” ifadeleri yer aldı.

DÜZCE – Düzce Akçakoca’yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Akçakoca’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kar yağışı İstanbul’u tamamen beyaz örtüyle kapladı, öğrencilerin ‘İstanbul’da okullar tatil olacak mı?’ soruları en çok sorulan sorular arasına girdi. Twitter’da İstanbul Valisi Vasip Şahin’e okullar tatil olacak mı sorusu öğrenciler tarafından sık sık sorulmaya başladı. İstanbul’da kar yağışının bugün ve yarın da sürecek olması öğrencilerin tatil umudunu artırdı. Vasip Şahin’den henüz resmi açıklama gelmese de öğrencilerin ve velilerin gözü kulağı tatil haberinde. İşte öğrencilerden Vasip Şahin’e gönderilen tatil Tweet’leri…

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL OLSUN TWEETLERİ

@vasipsahin sn valim sokak araları perişan kar ve buz dolu çocukları okula götürebilmemiz çok güç en azından ilk öğretime ana sınıfı 1 sınıf — Cesur (@caresman4747) 8 Ocak 2017

@vasipsahin vasip amca istanbul da okulları tatil yap — Yiğit Efe Korkmaz (@YiitEfeKorkmaz5) 8 Ocak 2017

@vasipsahin 9 ocak pazartesi günü okullar tatil olsun nolur vasip şahin — muhammed sefa ünlü (@sefau2323) 8 Ocak 2017

@vasipsahin bakın yarında karlı gosteriyor konyada servis aracı kaydı 2 cocouk oldu lutfen tatil yapın bizi düşeniyosanız — ayberk kucukakar (@ayberkkucukakar) 8 Ocak 2017

Sana sesleniyorum vasip Şahin lütfen okulları tatil et tatilimizi yapmamıza izin ver bu karları 1 sene göremeyeceğiz lütfen tatil olsun pic.twitter.com/HfLtpSiiQh — Yağız Erdaloğlu (@YagizErdaloglu) 8 Ocak 2017

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KAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Cuma günü Trakya üzerinden yurda giren ve doğuya doğru adım adım ilerleyen kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Sıfırın altındaki sıcaklıklarla beraber don ve buzlanma birçok bölgeyi etkilemekte. Metorolojik verilere göre kar yağışının İstanbul'da salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Zaman zaman kısa molalar verecek olan kar yağışı çarşamba sabahına kadar aralıklarla sürecek.

8 OCAK TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.