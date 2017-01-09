İstanbul’da vapurlar iptal edildi! Metrobüs, metro, marmaray çalışıyor mu?

Cuma gününden beri devam eden kar yağışı İstanbul’u beyaza bürüdü, karla beraber etkisini gösteren rüzgar hem karayollarında hem de denizyollarında bazı aksaklıklara sebep oldu. İstanbul’da vapurlar iptal oldu fakat metro ve metrobüs çalışıyor. Hangi vapurlar iptal oldu?
İSTANBUL’DA ŞEHİR HATLARI İPTAL!
Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “EminönüKadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır” denildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Boğazı’nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.
METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?
METROBÜS: 9 Ocak Pazartesi metrobüs seferleri İstanbul'daki son duruma göre çalışıyor olacak ki İETT'den aksini belirten bir açıklama yapılmış değil. Metrobüs seferleri ile ilgili duyuruları aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.
İDO’DA İPTALLER VAR
İDO ise iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerini şöyle açıkladı:
08:10 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:05 Bandırma – Yenikapı – Bostancı Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü