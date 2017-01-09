İstanbul’da vapurlar iptal edildi! Metrobüs, metro, marmaray çalışıyor mu?

Şehir hatları vapur sefeleri iptal edildi, İDO çalışıyor mu? Hangi vapur seferleri iptal edildi? Toplu taşımada son durum ne? İşte 9 Ocak İstanbul ulaşım ayrıntıları...

Cuma gününden beri devam eden kar yağışı İstanbul’u beyaza bürüdü, karla beraber etkisini gösteren rüzgar hem karayollarında hem de denizyollarında bazı aksaklıklara sebep oldu. İstanbul’da vapurlar iptal oldu fakat metro ve metrobüs çalışıyor. Hangi vapurlar iptal oldu?

İSTANBUL’DA ŞEHİR HATLARI İPTAL!

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “EminönüKadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır” denildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Boğazı’nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

METROBÜS: 9 Ocak Pazartesi metrobüs seferleri İstanbul'daki son duruma göre çalışıyor olacak ki İETT'den aksini belirten bir açıklama yapılmış değil. Metrobüs seferleri ile ilgili duyuruları aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

İDO’DA İPTALLER VAR

İDO ise iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerini şöyle açıkladı:

08:10 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:05 Bandırma – Yenikapı – Bostancı Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü