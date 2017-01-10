İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Vasip Şahin’den 11 Ocak Çarşamba için kar tatili açıklaması!

İki gün art arda kar tatili alan öğrencilerin İstanbul Valisi Vasip Şahin'i takipleri sürüyor. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?

İstanbul’da okullar vali tarafından art arda iki gün kar tatili ilan edildi ve bugün de İstanbul’da okullar tatil. Pazartesi gerçekleşen yoğun kar yağışı bugün de okulların tatil edilmesini sağladı. Bugün de yer yer devam eden kar yağışı öğrencilerin 3. kar tatili için umutlarını artırdı. Peki bugün İstanbul’da kar yağışı nasıl olacak? İşte İstanbul’da yarın yani 11 Ocak Çarşamaba günü okullar tatil olacak mı sorusuna İstanbul Valisi Vasip Şahin’in verdiği yanıt!

KAR TATİLİ ERKEN GELDİ!

Dün akşam üstü gelen kar tatili duyurusu bu sefer öğleden sonra geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin İstanbul’da 11 Ocak 2016 Çarşamab günü için okulları tatil etti.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre İstanbul’da bugün karla karşık yağmu yağacak. Yarın yani 11 Ocak Çarşamba ve 12 Ocak Perşembe günleri içinde Meteoroloji karla karşık yağmur tahmininde bulunuyor. Cuma günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken Cumartesi günü yağmur yağacak.